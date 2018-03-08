Шипулин ответил на недопуск в Пхенчхан. Победой!

Источник: AFP 2018

Главной интригой стартовой гонки этапа Кубка мира в Контиолахти было возвращение Антона Шипулина. По неведомым до сих пор обстоятельствам его оставили без мечты, к которой он шел четыре года — Олимпийских игр в Пхенчхане. Как бы он там выступил, мы не узнаем уже никогда — может быть, взял бы свое долгожданное личное золото, а, может, провалился бы. Это навсегда останется на совести членов комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), хотя самому спортсмену, как и остальным нашим недопущенным атлетам ничуть от этого не легче.

Зная чувствительную натуру Шипулина, ждать от него чудес в Контиолахти было сложно. Такие «приветы» со стороны вообще очень сильно бьют по психике. Лыжник Сергей Устюгов, например, после олимпийского «нет» не мог найти мотивацию даже тренироваться. Примерно те же проблемы были у конькобежца Павла Кулижникова. Очевидно, что и Шипулин заканчивает сезон далеко не в лучшем настроении. И здорово, что он вообще принял решение довести его до логического завершения. Ведь болельщики, причем не только российские, за эти полтора месяца по нему сильно соскучились.

РОМАНТИК

Начал Шипулин очень неплохо, показав один из лучших разгонов. К тому моменту стало известно, что в последний момент с гонки из-за проблем с животом снялся Мартен Фуркад. Безусловным фаворитом автоматически стал норвежец Йоханнес Бе. Именно он и лидировал после первой стрельбы. В 6,8 секунды от него был Шипулин. Россиянин стрелял быстрее, но вот по скорости на лыжне скандинаву ожидаемо уступал.

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В тот момент вспомнился разговор с нашими болельщиками трехлетней давности. Тогда, 8 марта 2015 года, мы вместе шли на стадион Контиолахти, где должна была пройти гонка преследования на чемпионате мира.

— Ой, а Антон же в прошлом году победил 8 марта в Поклюке. Такой подарок мне сделал, — расплылась в улыбке одна из девушек.

— А он и в нынешнем сезоне 14 февраля, в день святого Валентина, взял медаль в Холлменколлене, — тут же напомнила другая.

— Он у нас такой. Романтик! — рассмеялась Анна Маслова, родная сестра Антона.

В тот день Шипулин стал вторым.

ОТКАЗАЛСЯ ОТ МЕДАЛИ КУЗЬМИНОЙ. И ВЫИГРАЛ СВОЮ

Сегодня россиянин снова приятно всех порадовал. После чистой «стойки» стало ясно, что медаль гарантирована. Впервые в сезоне он прошел спринт без промахов. И в такой момент! В этой дисциплине спортсмен вообще не побеждал больше трех лет. А когда Йоханнес Бе промазал на втором рубеже дважды, стало понятно, что в этот день Шипулина не обойти никому.

Накануне старта здесь, в Контиолахти, он встретился с родной сестрой Анастасией Кузьминой — одной из главных героинь недавней Олимпиады. В Пхенчхане она выиграла сразу три медали, одна из которых — золотая. Настя на полном серьезе собиралась отдать одну из медалей Антону. Разумеется, он отказался. Чужая ему, пусть и от родной сестры, ни к чему. А вот своя, хоть и с этапа Кубка мира — очень кстати. Тем более — золотая.

Это лучший ответ всему миру, который только он мог дать. Шипулин показал, что даже столь вопиющая и обидная несправедливость не сломила его. И он остается одним из лучших в своем деле.

БЬОРНДАЛЕН И НОРВЕЖСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Остальные наши выступили на привычном для нынешнего сезона уровне. А вот кто приятно порадовал — так это великий Оле Эйнар Бьорндален. Дико, как с ним обходится родная норвежская федерация. По Олимпийским играм вопросов нет — он боролся за попадание в команду на равных условиях с остальными и другие оказались сильнее. Но не заявить легенду мирового спорта на заключительные этапы Кубка мира, не дать ему завершить карьеру на родном этапе в Холменколлене — это очень странное решение, которое в мире не понял, наверное, никто.