Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ближе к Крыму: из Украины запустили поезда на полуостров - СМИ
«Еще 10 километров и вы мимо»: в РФ быстро ответили Дании
Детям должников по алиментам дадут пенсию по потере кормильца
Поклонская отреагировала на просьбу Собчак к Киеву
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Текущие события
Биатлон. Биатлон
8.03
Контиолахти (Финляндия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
17.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
18.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
20.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
22.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
23.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Эстафета (М)
Все события
Дмитрий Маликов об избиении жены: Ну, бывает
Путин: США нагло обманули Россию в 2014
Готовится ядерный удар по России - Лавров подтвердил
Путин признался, что гулял по улицам неузнанным
Шипулин ответил на недопуск в Пхенчхан. Победой!
Березуцкий ошибся — Березины не получилось: ЦСКА уступил «Лиону»
«Сама на себя не похожа»: поклонники не узнали Ольгу Бузову
McDonald’s впервые в истории изменил логотип в честь 8 Марта
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
В России ответили на призыв США ликвидировать ДНР и ЛНР
Украинские военные вернули Порошенко свои награды
Фоторепортажи
20«Спартак» не пустил «Динамо» в плей-офф КХЛ
24Олимпийцы зажгли на льду в Москве
8 марта, источник: БЕЛТА

Россиянин Антон Шипулин победил в спринте на КМ по биатлону в Финляндии

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин Антон Шипулин победил в спринте на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который стартовал в финском Контиолахти, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победитель не допустил промахов на двух огневых рубежах, а дистанцию преодолел за 23 мин. 51,6 сек. Второе место занял Андрей Расторгуевс из Латвии — +5,8 сек. (0+0). Француз Квентин Фийон Майе стал третьим — 17,3 сек. (0+0). Норвежец Уле-Эйнар Бьорндален также был точен на двух рубежах, но уступил Антону Шипулину в ходе сорок секунд и занял 12 место.

Лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников, который разместился на 31-й строке протокола — +1 мин. 22,6 сек (1+0). Роман Елетнов стал 64-м — +2 мин. 12,9 сек. (1+2). Антон Смольский разместился на 65-й строке итогового протокола — +2 мин. 16,8 сек. (2+0). Не задалась стрельба у Владимира Чепелина, финишировавшего 93-м — +3 мин. 30,8 сек. (2+4).

В прошедшей гонке не вышел на старт спринта лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад, почувствовавший недомогание.

Седьмой этап Кубка мира продолжится 9 марта спринтерской гонкой у женщин.

1.
ШИПУЛИН А.
Россия
2.
Расторгуев А.
Латвия
3.
Фийон Майе К.
Франция
8.03.2018, 19:45 Контиолахти (Финляндия) Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Антон ШИПУЛИН Россия 23.51,6
2 Андрей Расторгуев Латвия +05,8
3 Кантен Фийон Майе Франция +17,3
4 Йоханнес Бе Норвегия +19,0
5 Арнд Пайффер Германия +27,4
6 Симон Дестье Франция +28,3
7 Эрик Лессер Германия +30,6
8 Симон Шемп Германия +32,0
9 Лукас Хофер Италия +35,2
10 Доминик Виндиш Италия +38,3
Смотреть полные результаты гонки

Кубок мира
 В марте на Земле ожидаются 3 магнитные бури
В Беларуси стали выявлять больше фальшивых евро
Шипулин ответил на недопуск в Пхенчхан. Победой!
Березуцкий ошибся — Березины не получилось: ЦСКА уступил «Лиону»
УЕФА открыл дело против «ПСЖ» по итогам матча ЛЧ с «Реалом»
Вернер и «Лейпциг» обыграли «Зенит» в матче плей-офф Лиги Европы
«Локомотив» пожертвовал Европой и крупно проиграл «Атлетико»
Паралимпийские игры открываются с участием 30 спортсменов из РФ
Футболисты «Арсенала» победили в гостях «Милан» в матче 1/8 ЛЕ
Спорт-Экспресс
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
Кто и почему в России восстанавливает разрушенные поместья
В римском метро нашли дом военачальника II века
Леди
«Митинг или букет»: как получить на 8 Марта все и сразу Психолог и колумнист «Леди Mail.Ru» Ольга Гуманова нашла ответ на вопрос, что же такое 8 Марта — день борьбы за равные права или праздник весны и женственности.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь