Шипулин принес сборной России первую победу на этапах КМ в нынешнем сезоне
ТАСС, 8 марта. Россиянин Антон Шипулин занял первое место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону, который стартовал в финском Контиолахти.
ТАСС, 8 марта. Россиянин Антон Шипулин занял первое место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону, который стартовал в финском Контиолахти.
Шипулин преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 51,06 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место занял Андрей Расторгуев из Латвии (отставание 5,8 секунды; 0 промахов), третье время показал француз Кентен
Победа Шипулина стала для российских биатлонистов первой в нынешнем сезоне на этапах Кубка мира. Всего на счету российских спортсменов теперь четыре медали на этапах Кубка мира в текущем сезоне, ранее Шипулин дважды становился третьим в гонках преследования, кроме того, мужская сборная завоевала бронзу в эстафете на январском этапе в немецком Рупольдинге.
Для Шипулина эта победа стала 11-й в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира. Также в его активе 14 вторых мест и 18 — третьих. Шипулин является чемпионом мира, олимпийским чемпионом Игр в Сочи.
Этап Кубка мира в Контилахти стал первым после зимних Олимпийских игр, которые прошли в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. На Олимпиаде принимали участие четыре российских биатлониста — Бабиков, Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Остальные биатлонисты не получили приглашения от Международного олимпийского комитета.
Следующая гонка на этапе в Финляндии пройдет 9 марта, в этот день состоится женский спринт. Этап завершится 11 марта.
|
|
|
|8.03.2018, 19:45
|Контиолахти (Финляндия)
|Спринт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|23.51,6
|2
|Андрей Расторгуев
|Латвия
|+05,8
|3
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+17,3
|4
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+19,0
|5
|Арнд Пайффер
|Германия
|+27,4
|6
|Симон Дестье
|Франция
|+28,3
|7
|Эрик Лессер
|Германия
|+30,6
|8
|Симон Шемп
|Германия
|+32,0
|9
|Лукас Хофер
|Италия
|+35,2
|10
|Доминик Виндиш
|Италия
|+38,3