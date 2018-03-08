Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США просят у России продолжить поставки газа на Украину
Избитый пьяной Цымбалюк Рудинштейн экстренно госпитализирован
Детям должников по алиментам дадут пенсию по потере кормильца
Красная дорожка «Оскара»: актриса вышла в лихом декольте (фото)
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Текущие события
Биатлон. Биатлон
8.03
Контиолахти (Финляндия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
17.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
18.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
20.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
22.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
23.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Эстафета (М)
Все события
США испытали в Черном Море на России новое оружие
Сенатор США про санкции: США мало «возврата Крыма»
Восхищение: Запорожский и Трюхан разругались «из-за любви» к РФ
Россияне ответили американцам на критику «Арматы»
Шипулин ответил на недопуск в Пхенчхан. Победой!
Березуцкий ошибся — Березины не получилось: ЦСКА уступил «Лиону»
«Сама на себя не похожа»: поклонники не узнали Ольгу Бузову
McDonald’s впервые в истории изменил логотип в честь 8 Марта
Сон в носках полезен для здоровья
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
В России ответили на призыв США ликвидировать ДНР и ЛНР
Украинские военные вернули Порошенко свои награды
Фоторепортажи
10«Барселона» уже почти чемпион
8Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO
8 марта, источник: ТАСС

Шипулин принес сборной России первую победу на этапах КМ в нынешнем сезоне

ТАСС, 8 марта. Россиянин Антон Шипулин занял первое место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону, который стартовал в финском Контиолахти.

Источник: РИА "Новости"

Шипулин преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 51,06 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место занял Андрей Расторгуев из Латвии (отставание 5,8 секунды; 0 промахов), третье время показал француз Кентен Фийон-Майе (+17,3; 0). Россиянин Дмитрий Малышко стал 26-м (+1.08,5; 1), Максим Цветков — 30-м (+1.17,7; 1), Евгений Гараничев — 46-м (+1.43,3; 3), Антон Бабиков — 51-м (+1.52,8; 1), Матвей Елисеев — 87-м (+3.03,9; 3). В гонке из-за болезни не выступил лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад.

Победа Шипулина стала для российских биатлонистов первой в нынешнем сезоне на этапах Кубка мира. Всего на счету российских спортсменов теперь четыре медали на этапах Кубка мира в текущем сезоне, ранее Шипулин дважды становился третьим в гонках преследования, кроме того, мужская сборная завоевала бронзу в эстафете на январском этапе в немецком Рупольдинге.

Читайте также
Шипулин ответил на недопуск в Пхенчхан. Победой!

Для Шипулина эта победа стала 11-й в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира. Также в его активе 14 вторых мест и 18 — третьих. Шипулин является чемпионом мира, олимпийским чемпионом Игр в Сочи.

Этап Кубка мира в Контилахти стал первым после зимних Олимпийских игр, которые прошли в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. На Олимпиаде принимали участие четыре российских биатлониста — Бабиков, Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Остальные биатлонисты не получили приглашения от Международного олимпийского комитета.

Следующая гонка на этапе в Финляндии пройдет 9 марта, в этот день состоится женский спринт. Этап завершится 11 марта.

1.
ШИПУЛИН А.
Россия
2.
Расторгуев А.
Латвия
3.
Фийон Майе К.
Франция
8.03.2018, 19:45 Контиолахти (Финляндия) Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Антон ШИПУЛИН Россия 23.51,6
2 Андрей Расторгуев Латвия +05,8
3 Кантен Фийон Майе Франция +17,3
4 Йоханнес Бе Норвегия +19,0
5 Арнд Пайффер Германия +27,4
6 Симон Дестье Франция +28,3
7 Эрик Лессер Германия +30,6
8 Симон Шемп Германия +32,0
9 Лукас Хофер Италия +35,2
10 Доминик Виндиш Италия +38,3
Смотреть полные результаты гонки

Кубок мира
 Матч грозненского "Ахмата" закончился дракой футболистов (видео)
Жозе Моуринью будет работать на российском телеканале
Шипулин ответил на недопуск в Пхенчхан. Победой!
Березуцкий ошибся — Березины не получилось: ЦСКА уступил «Лиону»
УЕФА открыл дело против «ПСЖ» по итогам матча ЛЧ с «Реалом»
Вернер и «Лейпциг» обыграли «Зенит» в матче плей-офф Лиги Европы
«Локомотив» пожертвовал Европой и крупно проиграл «Атлетико»
Паралимпийские игры открываются с участием 30 спортсменов из РФ
Футболисты «Арсенала» победили в гостях «Милан» в матче 1/8 ЛЕ
Новости
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
«Митинг или букет»: как получить на 8 Марта все и сразу Психолог и колумнист «Леди Mail.Ru» Ольга Гуманова нашла ответ на вопрос, что же такое 8 Марта — день борьбы за равные права или праздник весны и женственности.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь