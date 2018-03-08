Шипулин принес сборной России первую победу на этапах КМ в нынешнем сезоне

Источник: РИА "Новости"

Шипулин преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 51,06 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место занял Андрей Расторгуев из Латвии (отставание 5,8 секунды; 0 промахов), третье время показал француз Кентен Фийон-Майе (+17,3; 0). Россиянин Дмитрий Малышко стал 26-м (+1.08,5; 1), Максим Цветков — 30-м (+1.17,7; 1), Евгений Гараничев — 46-м (+1.43,3; 3), Антон Бабиков — 51-м (+1.52,8; 1), Матвей Елисеев — 87-м (+3.03,9; 3). В гонке из-за болезни не выступил лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад.

Победа Шипулина стала для российских биатлонистов первой в нынешнем сезоне на этапах Кубка мира. Всего на счету российских спортсменов теперь четыре медали на этапах Кубка мира в текущем сезоне, ранее Шипулин дважды становился третьим в гонках преследования, кроме того, мужская сборная завоевала бронзу в эстафете на январском этапе в немецком Рупольдинге.

Для Шипулина эта победа стала 11-й в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира. Также в его активе 14 вторых мест и 18 — третьих. Шипулин является чемпионом мира, олимпийским чемпионом Игр в Сочи.

Этап Кубка мира в Контилахти стал первым после зимних Олимпийских игр, которые прошли в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. На Олимпиаде принимали участие четыре российских биатлониста — Бабиков, Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Остальные биатлонисты не получили приглашения от Международного олимпийского комитета.