Врач сборной Казахстана временно отстранен после обыска биатлонистов на «допинг» в Италии

Решение принято после анализа отчета итальянской полиции, которая в январе в Антхольце (Италия) провела обыск в расположении сборной Казахстана на наличие запрещенных препаратов.. Среди найденных в комнате Тагаева вещей были обнаружены упаковки с преднизолоном, который входит в запрещенный список препаратов.

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Тагаев в соответствии с антидопинговыми правилам IBU отстранен от участия в любом турнире под эгидой организации и от любой другой разрешенной союзом деятельности с 7 марта 2018 года. Дальнейшее решение по этому делу вынесет антидопинговая комиссия IBU.

Федерация биатлона Казахстана также обязана принять решение о временном отстранении Тагаева, который не сможет принять участие в седьмом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).