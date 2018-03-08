Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США просят у России продолжить поставки газа на Украину
Вассерман объяснил, откуда мельдоний в крови Крушельницкого
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото)
Путин изменил порядок отбора призывников в России
Гагарина в платье с дерзким разрезом снялась в новом клипе
Текущие события
Биатлон. Биатлон
15.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Биатлон
17.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
18.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
20.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
22.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
23.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Эстафета (М)
Все события
СМИ: У Киева миллиардные убытки от разрыва обслуживания «Сатаны»
Китай прокомментировал послание Путина
Готовится ядерный удар по России - Лавров подтвердил
Путин признался, что гулял по улицам неузнанным
Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России
Футболисты «Фиорентины» простились с капитаном команды
Бондарчук позирует в прозрачном платье и розовой накидке
Звезда «Секса в большом городе» может стать мэром Нью-Йорка
Сон в носках полезен для здоровья
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
8Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO
08:17 (мск), источник: Vesti.kz

Врач сборной Казахстана временно отстранен после обыска биатлонистов на «допинг» в Италии

Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил от деятельности врача сборной Казахстана Хосилбека Тагаева по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте IBU.

Решение принято после анализа отчета итальянской полиции, которая в январе в Антхольце (Италия) провела обыск в расположении сборной Казахстана на наличие запрещенных препаратов.. Среди найденных в комнате Тагаева вещей были обнаружены упаковки с преднизолоном, который входит в запрещенный список препаратов.

Читайте также
Биатлон.KZ. Мимо кассы

Тагаев в соответствии с антидопинговыми правилам IBU отстранен от участия в любом турнире под эгидой организации и от любой другой разрешенной союзом деятельности с 7 марта 2018 года. Дальнейшее решение по этому делу вынесет антидопинговая комиссия IBU.

Федерация биатлона Казахстана также обязана принять решение о временном отстранении Тагаева, который не сможет принять участие в седьмом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

В феврале прошлого года во время чемпионата мира в Хохфильцене (Австрия) полиция провела обыски в гостинице, в которой проживала делегация Казахстана. В ходе обыска были изъяты неназванные медицинские препараты и оборудование, а также по согласованию с IBU у казахстанских спортсменов были взяты анализы мочи и крови. Позже выяснилось, что допинг-пробы дали отрицательный результат.

Кубок мира
"Мы боксеры, а не киборги". Головкин озвучил свою позицию по "делу Альвареса" и потребовал наказания
Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России
Футболисты «Фиорентины» простились с капитаном команды
«Манчестер Сити» и «Ювентус» стали четвертьфиналистами ЛЧ
«Питтсбург» победил «Филадельфию» в НХЛ, Малкин набрал два очка
Шарапова проиграла стартовый матч на турнире в Индиан-Уэллсе
Травма Неймара станет самой дорогой в истории футбола
«Локомотив» стал первым четвертьфиналистом плей-офф КХЛ
Новости
Авто
Mitsubishi, который очень любят европейцы: большое обновление Знаете, какой Mitsubishi Outlander — самый дорогой? Нет, не трёх-, а двухлитровый Outlander PHEV! И эта версия пережила большое техническое обновление
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
Похудевшая Бортич представила фильм, ради которого набрала 20 кг Актриса, исполнившая главную роль в фильме «Я худею», и ее экранный «папа» представили совместную работу первым зрителям
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
Михалковы, Крутые и другие звездные пары, живущие в гостевом браке У любви, как известно, нет правил. Так что, если обоих устраивает брак, в котором супруги живут в разных домах и даже городах, то почему бы не порадоваться за них?
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь