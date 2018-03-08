Врач сборной Казахстана временно отстранен после обыска биатлонистов на «допинг» в Италии

Решение принято после анализа отчета итальянской полиции, которая в январе в Антхольце (Италия) провела обыск в расположении сборной Казахстана на наличие запрещенных препаратов.. Среди найденных в комнате Тагаева вещей были обнаружены упаковки с преднизолоном, который входит в запрещенный список препаратов.
Тагаев в соответствии с антидопинговыми правилам IBU отстранен от участия в любом турнире под эгидой организации и от любой другой разрешенной союзом деятельности с 7 марта 2018 года. Дальнейшее решение по этому делу вынесет антидопинговая комиссия IBU.
Федерация биатлона Казахстана также обязана принять решение о временном отстранении Тагаева, который не сможет принять участие в седьмом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).
В феврале прошлого года во время чемпионата мира в Хохфильцене (Австрия) полиция провела обыски в гостинице, в которой проживала делегация Казахстана. В ходе обыска были изъяты неназванные медицинские препараты и оборудование, а также по согласованию с IBU у казахстанских спортсменов были взяты анализы мочи и крови. Позже выяснилось, что допинг-пробы дали отрицательный результат.