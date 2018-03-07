Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарлиз Терон и дочь Майкла Джексона представили «Опасный бизнес»
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Сын Жанны Фриске восстанавливается после операции
Названо число пустующих квартир в Москве
У Волочковой нашли 24 квартиры и дом за 244 миллиона рублей
Текущие события
Биатлон. Биатлон
15.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Биатлон
17.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
18.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
20.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
22.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
23.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Эстафета (М)
Все события
«Чудовищный провал»: Порошенко подарил РФ козырь в газовой войне
Китай прокомментировал послание Путина
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Малышко выступит на этапе в Контиолахти с винтовкой Мякяряйнен
«Лужники» признали лучшим стадионом 2017 года
Валерию в розовом джемпере сравнили с манекеном
Сандра Буллок тайно вышла замуж
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Оцарапанной собакой британке пришлось заменить тазобедренный сустав
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
8«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
20«Спартак» не пустил «Динамо» в плей-офф КХЛ
19:12 (мск), источник: ТАСС

Касперович: Биатлонисту Логинову нет смысла участвовать в этапе Кубка мира в Осло

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Российскому биатлонисту Александру Логинову не имеет смысла ехать на этап Кубка мира в Осло, поскольку после внепланового пропуска этапа в Контиолахти подготовку к заключительному международному старту он будет проводить в России. Об этом ТАСС рассказал личный тренер спортсмена Александр Касперович.

Логинов не сможет выступить на стартующем на этой неделе этапе Кубка мира в финском Контиолахти по причине того, что у него возникли визовые проблемы при пересечении границы. В этой связи было принято решение, что спортсмен примет участие в российских этапах Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске. А после — в заключительном в сезоне этапе Кубка мира, который примет Тюмень.

«Нет, в поездке в Осло нет смысла. Зачем ему туда мотаться, если у нас сейчас идет подготовка? Он выступит в финале Кубка мира, — сказал Касперович. — Конечно, он сильно потеряет позицию в общем зачете, но я не вижу больших проблем. Главное, что он стабильно выступает по ходу сезона, мы приступили к подготовке к следующей Олимпиаде».

26-летний Логинов был вынужден пропустить прошедшие в феврале в Пхёнчхане Олимпийские игры, поскольку ранее был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Биатлонист занимает 20-е место в общем зачете Кубка мира. Этап в Осло пройдет с 15 по 18 марта, заключительный старт турнира Тюмень примет с 22 по 25 марта.

Кубок мира
Кубок мираОлимпийский турнир
 Матч грозненского "Ахмата" закончился дракой футболистов (видео)
Жозе Моуринью будет работать на российском телеканале
Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России
На кого «ПСЖ» потратил 800 миллионов евро за 5 лет
Малышко выступит на этапе в Контиолахти с винтовкой Мякяряйнен
«Лужники» признали лучшим стадионом 2017 года
Нападающий сборной России заявлен за «СКА-Хабаровск»
Травма Неймара станет самой дорогой в истории футбола
Стали известны составы «Спартака» и ЦСКА на третий матч серии плей-офф
Новости
Авто
Mitsubishi, который очень любят европейцы: большое обновление Знаете, какой Mitsubishi Outlander — самый дорогой? Нет, не трёх-, а двухлитровый Outlander PHEV! И эта версия пережила большое техническое обновление
Hi-Tech
Появилось видео, которое заставит плакать любого По традиции перед 8 марта Mail.Ru подготовила социальный ролик, посвященный детям и их мамам
Кино
Похудевшая Бортич представила фильм, ради которого набрала 20 кг Актриса, исполнившая главную роль в фильме «Я худею», и ее экранный «папа» представили совместную работу первым зрителям
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Михалковы, Крутые и другие звездные пары, живущие в гостевом браке У любви, как известно, нет правил. Так что, если обоих устраивает брак, в котором супруги живут в разных домах и даже городах, то почему бы не порадоваться за них?
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь