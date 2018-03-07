Касперович: Биатлонисту Логинову нет смысла участвовать в этапе Кубка мира в Осло

Логинов не сможет выступить на стартующем на этой неделе этапе Кубка мира в финском Контиолахти по причине того, что у него возникли визовые проблемы при пересечении границы. В этой связи было принято решение, что спортсмен примет участие в российских этапах Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске. А после — в заключительном в сезоне этапе Кубка мира, который примет Тюмень.

«Нет, в поездке в Осло нет смысла. Зачем ему туда мотаться, если у нас сейчас идет подготовка? Он выступит в финале Кубка мира, — сказал Касперович. — Конечно, он сильно потеряет позицию в общем зачете, но я не вижу больших проблем. Главное, что он стабильно выступает по ходу сезона, мы приступили к подготовке к следующей Олимпиаде».

26-летний Логинов был вынужден пропустить прошедшие в феврале в Пхёнчхане Олимпийские игры, поскольку ранее был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.