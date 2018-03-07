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15:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Анфиса Резцова: Самуэльссону стоит обратиться к психиатру. Кому он нужен, чтобы ему угрожать?

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала «СЭ» заявление биатлониста Себастьяна Самуэльссона.

Источник: РИА "Новости"

Ранее 20-летний швед, объявивший о том, что не приедет на этап Кубка мира в Тюмень, рассказал, что его обещали застрелить, когда он появится в России.

— Сравните его с Родченковым, который тоже уже не знает, что придумать и что в нашу сторону сказать, — сообщила Резцова. — Наверное, Самуэльссону нужно обратиться к психиатру. Если он не приедет, нам от этого ни холодно, ни жарко. Нравится ему Россия или нет — ну глупо же… Кому он по большому счету нужен, чтобы ему угрожать? Нашим болельщикам без разницы, приедет он или нет. Без Самуэльссона хватает спортсменов, за которых можно будет переживать. Он говорит, что ему угрожают? Это просто смешно! Просто немножко больной парень.

— Может быть, в 20 лет он слишком наивен, кто-то ему мозги прочищает?

— Возможно, но вот я в 20 лет была достаточно самостоятельной и соображала, что мне нужно делать самой, а что — так, как мне диктуют. Конечно, все возможно, но это его не красит. 20 лет — не десять! В четвертом классе дети еще могут быть наивными, но в 20 лет на самом деле уже взрослый парень. (Игорь НОВИКОВ).

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