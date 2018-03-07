Деньги беглого доктора. Прохоров засудит Родченкова и пустит его по миру?

Источник: РИА "Новости"

Российский спорт в последние годы дарит множество удивительных и подчас просто невероятных сюжетов. Весной 2018-го свет увидел ещё один — Михаил Прохоров помогает российским биатлонисткам с Ольгой Зайцевой во главе засудить Григория Родченкова, за последние полгода успевшего сменить лицо и ставшего главным героем фильма, получившего «Оскар».

На первый взгляд, помощь Прохорова и как результат иск в суд Нью-Йорка дарит нам надежду на торжество справедливости. Но дьявол кроется в деталях, которые, например, Франц Кафка прописывал для своего «Процесса».

К абсурду в деле Родченкова мы все давно привыкли, но теперь к нему добавился безудержный страх и бесконечное ожидание.

Итак, действующие лица российско-американского «Процесса»:

Михаил Прохоров — российский миллиардер. В настоящее время бизнесмен, работающий преимущественно в США. Связан с рядом крупных спортивных проектов. Владелец 100% акций клуба НБА «Бруклин Нетс». С 2008 по 2014 год — глава Союза биатлонистов России.

Григорий Родченков — информатор ВАДА, на основании показаний которого были сделаны выводы о существовании в России государственной системы допинга и тем или иным образом наказаны десятки спортсменов. С 2006 по 2015 год — глава Московской антидопинговой лаборатории. Главный герой фильма «Икар», получившего премию «Оскар» в 2018 году.

Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Яна Романова — биатлонистки сборной России, участницы Олимпиады-2014 в Сочи. На основании показаний Родченкова и последовавшего расследования были лишены медалей Игр и отстранены от участия в соревнованиях. Завершили карьеру в спорте.

Джим Уолден — адвокат Родченкова и его «говорящая голова». До появления профессора на публике после пластической операции был единственным источником информации от него.

Скотт Балбер — адвокат российских биатлонисток в деле против Родченкова. Ранее одним из его клиентов был Дональд Трамп, впоследствии ставший президентом США.

Действие первое. Не пустые слова

В конце 2017 года Международный олимпийский комитет по итогам расследований наложил санкции на трёх российских биатлонисток. Зайцева, Вилухина и Романова были лишены серебряных медалей эстафеты, завоёванных на Олимпиаде в Сочи, а Вилухина также потеряла серебро спринта. Все спортсменки были пожизненно отстранены от участия в Играх.

Михаил Прохоров почти сразу же вызвался помочь российским спортсменкам. Он отверг идею о том, что биатлонистки могли быть частью допинговой системы, о которой рассказал Родченков, и пообещал помочь спортсменкам подать иск против него в США, обеспечив финансовую и юридическую поддержку. Своё обещание Прохоров выполнил — спустя три месяца биатлонистки подали на Родченкова в суд Нью-Йорка. Россиянки требуют взыскать по делу о защите своей чести и достоинства с экс-главы Московской антидопинговой лаборатории по $ 10 млн.

Действие второе. Угрозы адвоката

Адвокат Джим Уолден отреагировал на иск незамедлительно. Причём не просто прокомментировал действия Прохорова, а пошёл в ответную атаку, написав ему письмо.

«Мы заметили, что этот иск, судя по всему был подан не с целью доказать, что истцы столкнулись с какими-либо неправомерными действиями в отношении себя, а с целью запугать информатора ВАДА и отомстить ему. Таким образом, ваш иск может повлечь за собой ответные меры по защите моего клиента, основанные на законе о противодействии стратегическому иску против участия общественности», — заявил Уолден. Иными словами, он усмотрел в иске Прохорова желание запугать Родченкова и заставить его прекратить высказывать свою позицию.

Адвокат также пристыдил Прохорова: «Владельцу клуба НБА не пристало поддерживать судебный иск, целью которого является препятствие усилиям по борьбе с допингом», — и пригрозил не только подать встречный иск, но и раскрыть вовлечённость российского правительства в действия по запугиванию его клиента.

Действие третье. Жёсткий ответ

Российская сторона решила поддержать эпистолярную дуэль. Сначала свою жёсткую позицию высказал Скотт Балбер. «Ни одна из моих спортсменок никогда не сдавала положительных допинг-проб. Они проходили через те же обязательные процедуры проверки, что и другие атлеты. В том, что Родченков заявил в своих показаниях, есть очень много очевидно лживых фактов, — всё это может рассыпаться, словно карточный домик», — отметил адвокат россиянок.

Чуть позже на личный выпад Уолдена ответил и сам Михаил Прохоров.

«Я полагаю, что человек вашего профессионального ранга и уровня образования мог бы быть более объективным, а не предполагать, что финансируемый мною судебный иск против вашего клиента нацелен на сведение счётов и запугивание информатора», — начал своё письмо оппоненту Прохоров. «Как вы смеете заявлять, что я каким-то образом нацелен на подрыв усилий в борьбе против употребления допинга спортсменами? В вашем письме употребляется возможность судебного иска против меня, а также едва скрытая угроза по отношению к НБА и моему владению клубом “Бруклин Нетс”. Эта попытка запугивания не вынудит меня отказаться от помощи Ольге Зайцевой, Яне Романовой и Ольге Вилухиной, которые пытаются восстановить свою репутацию».

В своём письме Прохоров подчёркивает, что, будучи главой СБР, он всегда боролся за чистый спорт, рассказывает о количестве проведённых допинг-тестов и совместной работе с ярым борцом против допинга Вольфгангом Пихлером, бывшим главным тренером женской сборной России по биатлону. «Нельзя просто взять и смешать невиновных с виновными без справедливого судебного слушания и анализа всех доказательств. Ждём разбирательства в суде, пусть судебный процесс решит, кто прав в этом деле», — пишет в заключение российский бизнесмен.

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Действие четвёртое. А что решит суд?

Поскольку в США действует прецедентное право, возможные последствия удовлетворения иска могут стать плачевными как для самого Родченкова, так и для ВАДА. Ведь если российские биатлонистки добьются очищения своего имени и солидной денежной компенсации, в суд Нью-Йорка наверняка встанет очередь из российских спортсменов, упоминавшихся профессором.

Вот только шанс, что дело сдвинется в пользу России, очень мал. И дело здесь, как принято в западном правосудии, не столько в сути вопроса, сколько в процессуальных моментах.

Не стоит забывать, что Григорий Родченков, по всей видимости, находится в программе по защите свидетелей и никто не знает его точного местонахождения. А согласно американским законам, повестку в суд нужно вручить ответчику лично в течение 90 дней с момента открытия дела. Но даже если вдруг Родченкова удастся обнаружить и вручить ему повестку, судебный процесс, скорее всего, будет приостановлен до тех пор, пока ответчик находится под защитой программы. А программа вполне может действовать и пожизненно.

Подать в суд на Родченкова никто не запрещает. Но выиграть процесс практически невозможно.