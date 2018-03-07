«Виновные будут наказаны». Почему Логинов не поехал на этап в Контиолахти
Вместо Логинова в состав сборной России был включен Дмитрий Малышко.
Вместо Логинова в состав сборной России был включен Дмитрий Малышко.
Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский объяснил, почему российский биатлонист Александр Логинов пропустит седьмой этап Кубка мира в Контиолахти.
— Произошла накладка с документами, — приводит слова Кугаевского АСН «Тюменская арена». — Уже на границе, когда наши спортсмены отправлялись в Финляндию, выяснилось, что у Логинова виза рабочая, но недостаточно дней для того, чтобы принять участие в соревнованиях.
— Как так случилось?
— Понимаю, что виновные будут наказаны. Но, конечно, спортсмен и сам в любом случае должен следить за своими документами…
— Теперь Александр выступит на Кубке IBU в Увате?
— Да, спешно заявили его на эти соревнования. Логинов сейчас очень расстроен. Он в феврале набрал отличную форму и был настроен на Кубке мира бороться за самые высокие места. К тому же, его оружие и вся экипировка уже за рубежом вместе с другим багажом национальной команды.