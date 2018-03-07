«Виновные будут наказаны». Почему Логинов не поехал на этап в Контиолахти

Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский объяснил, почему российский биатлонист Александр Логинов пропустит седьмой этап Кубка мира в Контиолахти.

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— Произошла накладка с документами, — приводит слова Кугаевского АСН «Тюменская арена». — Уже на границе, когда наши спортсмены отправлялись в Финляндию, выяснилось, что у Логинова виза рабочая, но недостаточно дней для того, чтобы принять участие в соревнованиях.

— Как так случилось?

— Понимаю, что виновные будут наказаны. Но, конечно, спортсмен и сам в любом случае должен следить за своими документами…