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19:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Самуэльссон бойкотирует Тюмень. Кто еще против России?

Олимпийский чемпион из Швеции и другие «друзья» российского спорта.

Источник: Спорт-Экспресс

Олимпийский чемпион Пхенчхана швед Себастьян Самуэльссон заявил, что не приедет на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень. Кто еще из звезд зимних видов спорта любит участвовать в антироссийских демаршах?

В ТЮМЕНЬ — НИ НОГОЙ

Молодая звезда сборной Швеции и мирового биатлона Самуэльссон пополнил список спортсменов, объявивших о решении не приезжать в Тюмень. Об этом он сообщил миру через Твиттер.

— Я решил бойкотировать этап Кубка мира в России, — написал скандинав. — Страны, в которых не работают антидопинговые организации, не должны принимать соревнования международного уровня. К тому же я опасаюсь и за свою безопасность, и за свои тесты, которые останутся в России.

Самуэльссона можно обвинять в чем угодно, только не в непоследовательности. Ведь еще после серебра в индивидуальной гонке на Играх он написал примерно то же самое. Потом удалил твит, но тот уже разошелся по сети.

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— Считаю, что если у страны нет действующей антидопинговой организации и разрешения от ВАДА на проведение тестов, в ней нельзя проводить крупные турниры, — заявил тогда швед. — Рассчитываю, что большое число спортсменов открыто заявит о нежелании ехать в Тюмень. Давление со стороны биатлонистов, которые призывали отнять соревнования у России, и раньше было высоко, но их не слушали. Жаль.

Самуэльссон стал очередным «отказником», зато, пожалуй, самым известным. Ранее о нежелании приезжать в Россию объявили сборные Канады и США.

— Я была страшно расстроена услышать новости о государственной системе допинга в России, — говорила в феврале лидер женской сборной США Сьюзен Данкли. — Это очень сложно осознать. Представьте, что вас обгоняет российский спортсмен, и вы понятия не имеете, относится он к этой системе или нет. А вдруг да?

Не увидим мы в Тюмени и чешской национальной команды. Хотя ее главная звезда и по совместительству непримиримая соперница «российского допинга» Габриэла Коукалова в любом случае пропускает нынешний сезон из-за проблем со здоровьем. Зато она не преминула поддеть россиянок в ноябре, когда комиссия Освальда лишила Ольгу Зайцеву и ее подруг по команде медали Сочи — в результате чешкам может перейти бронза тех Игр.

— С одной стороны, хорошо, что правосудие восторжествовало, — написала Коукалова на своей странице в Фейсбуке. — С другой стороны, мне жаль Эву Пушкарчикову и особенно мою подругу Йитку Ландову, которой в прошлом году пришлось завершить свою карьеру. Почти всю жизнь они отдали спорту, работали, приложили огромные усилия, но так и не смогли насладиться заслуженным успехом вовремя. Не знаю, как вы, но я выступаю за то, чтобы допинговые нарушения стали серьезным преступлением и не позволить россиянам выступить на Олимпийских играх! Хотела бы сказать им, что в жизни есть вещи, которые важнее побед. Это честность и справедливость не только в спорте, но и в жизни! Жаль, что они этого еще не поняли.

МЕНЯ ТЕРЗАЮТ СМУТНЫЕ СОМНЕНЬЯ…

Но и за пределами биатлона можно найти немало спортсменов-зимников, которым проблема российского допинга не дает покоя. Даже в отношении тех атлетов, кто никогда ни в чем предосудительном не был замечен. Например, в лыжных гонках у России в Пхенчхан приехала прекрасная молодая команда, достойно заменившая пропускавших Олимпиаду лидеров.

Главными открытиями турнира в Корее стадии Александр Большунов и Денис Спицов, и некоторые тут же не преминули поставить их достижения под вопрос. Причем те, кто проиграл молодым россиянам. Например, француз Морис Манифика после командного спринта.

— Не удивлен результатами Спицова, — сказал Манифика в микст-зоне. — Он был силен в последние несколько недель. Но посмотрим, не всплывут ли какие-нибудь истории через четыре года.

Поддел Спицова с Большуновым и канадец Алекс Харви, который на Олимпиаде остался без медалей, а ближе всего к ним был в марафоне. Оставшись четвертым за спинами двух россиян.

— Хочу верить в то, что новое поколение российских лыжников, — сказал Харви. — Им нужен кредит доверия. Но это причина, по которой так тяжело стать четвертым, когда тебя опередили два россиянина. Не стану врать. Я верю, что эти молодые ребята чисты, но, учитывая то, что мы видели — даже в Пхенчхане, а случаи допинга были и тут… Я верю, что они чисты, но в глубине души, безусловно, порой возникают сомнения.

Раньше тот же Харви назвал правильным решение не допускать до Игр всех спортсменов, упомянутых в докладе своего соотечественника Макларена. Канада в этом смысле — особый случай. Именно там находится штаб-квартира ВАДА, и именно канадцы особенно горячо выступают против российских соперников.

ОБМАНЩИКИ И ВОРЫ

Одним из самых давних оппонентов нашей страны является бывший скелетонист Адам Пенгилли, ныне член МОК и вице-президент IBSF. Он даже не пытался скрыть разочарования, когда CAS оправдал большинство российских атлетов, отстраненных комиссией Освальда.

— Это ужасный и темный день для спорта, а обманщикам и ворам позволили восторжествовать, — сказал тогда Пенгилли ВВС. — CAS потерпел неудачу. Мы должны пересмотреть отношение к правовой системе спорта, так как видим, что наибольшее мошенничество в истории Олимпийских игр и государственная поддержка допинга получают лишь незначительное наказание. Большинство чистых спортсменов страдают от необходимости добиваться нелепых доказательств и сумасшедших и бесхарактерных решений.

Тогда же в Твиттере выступил другой представитель Страны Кленового листа, саночник Сэм Эдни.

— Сегодня очень-очень-очень темный день для Олимпиад и очень-очень-очень темный день для всего чистого спорта, — написал Эдни. — Если такой еще существует.

И если Пенгилли досрочно покинул Пхенчхан, подравшись с охранником в отеле, то Эдни до конца Игр требовал не возвращать российским атлетам право пройти на церемонии закрытия с национальным флагом. Еще дальше пошел конькобежец Уильям Даттон — он не попал в Пхенчхан по спортивному принципу, и требовал у международной федерации аннулировать результаты всех россиян в квалификационных турнирах.

— Очень странно, что меня нет на Олимпиаде, — заявлял Даттон. — Федерация конькобежного спорта Канады поставила нас в такую ситуацию, не исключив из нормативов результаты российских мошенников. Почему отстраненные от Олимпиады спортсмены продолжают с нами выступать? Мы соперничаем с ними на Кубках мира, хотя им запрещено участвовать в Олимпийских играх.

Неоднократно высказывала свою нелюбовь к спортсменам из России и американская скелетонистка Кэти Юлендер, не особо стесняясь в выражениях. Решение CAS и у нее вызвало приступ праведного гнева.

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— Я всегда верила и работала на благо стройности олимпийского движения, — сказала Юлендер АР. — Делала это с честью и уважением к оппонентам. Я верю, что спорт помогает миру. А тут есть одна нация, которая уничтожала пробирки, чтобы выиграть медали. И теперь мы дали им возможность уйти от заслуженного наказания. Это не просто медали, это дух и чистота всего спорта.

Интересно, но именно в санях, бобслее и скелетоне процент антагонистов России, наверное, наиболее высок. Вот бельгийка Ким Мейлманс тоже не скрывает, что не любит нашу страну и никогда не приедет к нам на соревнования.

— Перед Играми в Сочи я получала угрозы, — вспоминала Мейлманс в Корее. — Мне писали, мол, хорошо, что ты не приедешь, потому что гомосексуализм — как рак, и я больна. Вы знаете, как «тепло» я отношусь к России. Если в следующем году там пройдет этап Кубка мира, то я туда не поеду.

Поскольку и на прошедших Играх не обошлось без допинг-скадалов с участием россиян, то их критики молчать не стали. Например, в керлинге, где бронзовых наград лишились Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова.

— Ненавижу допинг, его использование — это чистое жульничество, — сказала после этого британка Ив Мюирхэд. — Все это очень расстраивает. Когда ты слышишь о положительной допинг-пробе в твоем виде спорта, это очень неприятно. После всего того, что произошло в Сочи, можно было подумать, что они извлекли свой урок, но, к сожалению, это не так.

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