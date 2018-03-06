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Слепов и Шумилова выиграли спринты на Кубке России по биатлону
В Новосибирске сегодня начался 7-й этап Кубка России по биатлону.
В Новосибирске сегодня начался 7-й этап Кубка России по биатлону.
У мужчин победу в спринте одержал Алексей Слепов, вторым стал Сергей Неверов, третьим — Сергей Корастылёв.
У женщин спринт выиграла Екатерина Шумилова, второй финишировала Анастасия Морозова, третьей была Анастасия Толмачёва.
Биатлон. Кубок России. Новосибирск. Спринты
Мужчины.
1. Алексей Слепов — 25.54,5 (0+1)
2. Сергей Неверов — 14,4 (0+1)
3. Сергей Корастылёв — 23,9 (0+0).
Женщины.
1. Екатерина Шумилова — 22.37,7 (1+0)
2. Анастасия Морозова — 30,5 (1+1)
3. Анастасия Толмачёва — 51,8 (0+0).