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16:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Слепов и Шумилова выиграли спринты на Кубке России по биатлону

В Новосибирске сегодня начался 7-й этап Кубка России по биатлону.

Источник: РИА "Новости"

У мужчин победу в спринте одержал Алексей Слепов, вторым стал Сергей Неверов, третьим — Сергей Корастылёв.

У женщин спринт выиграла Екатерина Шумилова, второй финишировала Анастасия Морозова, третьей была Анастасия Толмачёва.

Биатлон. Кубок России. Новосибирск. Спринты

Мужчины.

1. Алексей Слепов — 25.54,5 (0+1)
2. Сергей Неверов — 14,4 (0+1)
3. Сергей Корастылёв — 23,9 (0+0).

Женщины.

1. Екатерина Шумилова — 22.37,7 (1+0)
2. Анастасия Морозова — 30,5 (1+1)
3. Анастасия Толмачёва — 51,8 (0+0).

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