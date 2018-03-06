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15:41 (мск), источник: ТАСС

Пихлер не разделяет решение шведского биатлониста Самуэльссона о бойкоте этапа КМ в Тюмени

ТАСС, 6 марта. Главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что не разделяет решение олимпийского чемпиона Себастьяна Самуэльссона бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Слова Пихлера приводит Expressen.

Во вторник Самуэльссон в своем Twitter написал, что решил бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, так как опасается за свою безопасность и сохранность своих допинг- проб.

«У меня другое мнение, — сказал Пихлер. — Но я принимаю решение Самуэльссона. Если Себастьян считает, что так будет лучше для него, то пусть делает это. Мы живем в условиях демократии, и если он хочет бойкотировать, он может это сделать».

Специалист отказался четко прояснить свою позицию по этому вопросу. «Я не буду высказывать свое мнение, потому что не хочу ни на кого влиять», — сказал Пихлер.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение оставить этап Кубка мира по биатлону в Тюмени в календаре сезона-2017/18. Также IBU сохранил за Россией право проведения этапов Кубка IBU в Увате и Ханты- Мансийске. В понедельник ТАСС сообщил, что сборная Чехии отозвала заявку на участие в этапе в Тюмени.

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