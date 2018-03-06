Пихлер не разделяет решение шведского биатлониста Самуэльссона о бойкоте этапа КМ в Тюмени

Во вторник Самуэльссон в своем Twitter написал, что решил бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, так как опасается за свою безопасность и сохранность своих допинг- проб.

«У меня другое мнение, — сказал Пихлер. — Но я принимаю решение Самуэльссона. Если Себастьян считает, что так будет лучше для него, то пусть делает это. Мы живем в условиях демократии, и если он хочет бойкотировать, он может это сделать».

Специалист отказался четко прояснить свою позицию по этому вопросу. «Я не буду высказывать свое мнение, потому что не хочу ни на кого влиять», — сказал Пихлер.