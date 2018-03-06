«Ждем суда»: адвокат Родченкова шантажирует Прохорова

Источник: Газета.Ру

Судебный иск российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой к информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорию Родченкову спровоцировал напряженный эпистолярный конфликт.

Адвокат беглого химика Джим Уолден обратился с официальным письмом к одному из спонсоров россиянок — миллиардеру Михаилу Прохорову.

Ранее в СМИ появилась информация, что бизнесмен взялся «обеспечить биатлонисткам любую юридическую и финансовую поддержку, привлечь лучших юристов для защиты их интересов в любой стране мира, — там, где это наиболее целесообразно», как он говорил в комментарии ТАСС в ноябре 2017 года.

Тогда же предприниматель заявил, что «уверен, что один из судов необходимо инициировать на территории США, чтобы была возможность допросить в рамках судебного процесса “торговца смертью” Родченкова».

Так и произошло: спортсменки подали на бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории в суд Нью-Йорка. Россиянки попытаются взыскать с информатора WADA $10 млн каждая, выиграв дело о защите своей чести и достоинства. Узнав о вероятной поддержке биатлонисток со стороны Прохорова, адвокат химика Уолден написал ему письмо.

«Я прочитал в прессе, что вы помогаете финансировать иск о защите чести и достоинства, поданный против Родченкова. Лично я не имею понятия о том, какие шаги вы предприняли в соответствии с этим делом, так что опираюсь только на известия из СМИ.

Мы заметили, что этот иск, судя по всему, был подан не с целью доказать, что истцы столкнулись с какими-либо неправомерными действиями в отношении себя, а с целью запугать информатора WADA и отомстить ему.

Таким образом, ваш иск может повлечь за собой ответные меры по защите моего клиента, основанные на законе о противодействии так называемому стратегическому иску против участия общественности (англ. — strategic lawsuit against public participation (SLAPP), судебный процесс, целью которого является запугать кого-либо, обременить его судебными расходами и заставить прекратить высказывать критику в отношении чего-либо. — «Газета.Ru»).

Доктор Родченков может получить право подать к вам встречный иск, потребовав возмещения ущерба, — подчеркнул в своем обращении юрист. — Также я знаю, что вы являетесь владельцем профессионального клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс». Разумеется, в НБА существуют свои антидопинговые правила и программа тестов.

Если то, что пишут в прессе — правда, то владельцу клуба НБА не пристало поддерживать судебный иск, целью которого является воспрепятствовать усилиям по борьбе с допингом.

Как отмечает yahoo.com, Уолден заявил в письме, что может раскрыть вовлеченность российского правительства в действия по запугиванию его клиента.

Адвокат Зайцевой, Вилухиной и Романовой Скотт Балбер, ранее защищавший интересы российских олигархов Араза Агаларова и его сына Эмина, а также нынешнего президента США Дональда Трампа, подтвердил, что Прохоров оказывает финансовую поддержку биатлонисткам.

Однако оказалось, что бизнесмен делает это не в одиночку.

«Я не могу раскрывать личности других спонсоров, за исключением Прохорова», — признался адвокат.

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Также Балбер отреагировал на письмо Уолдена, назвав его «рекламным трюком».

«Насколько я знаю, российское правительство не сыграло никакой роли в подаче иска к Родченкову. Это кажется абсолютной фикцией.

Единственной целью этих судебных разбирательств является вернуть доброе имя трех тяжело трудившихся олимпийцев мирового уровня и получить компенсацию за те экономические издержки, которые они понесли в результате ложных и порочащих их честь заявлений Родченкова, — подытожил юрист.

Не остался в стороне и сам Прохоров, который написал в ответ адвокату беглого химика огромное послание.

«Я полагаю, что у человека вашего профессионального ранга и уровня образования могло бы быть больше объективности вместо того, чтобы предполагать, что финансируемый мною судебный иск против вашего клиента нацелен на «сведение счетов и запугивание информатора». Михаил Прохоров

Я верю трем истцам, которые подали судебный иск против господина Родченкова за клевету. Исходя из всего того, что я знаю и что видел за их время в биатлоне, они были «чистыми», поэтому я помогаю им восстановить свою репутацию, — так бизнесмен отреагировал на обвинения в сговоре с российскими чиновниками и попытках надавать на информатора WADA.

Также Прохоров выразил сомнения в том, что Родченкову стоит слепо доверять:

«Кем бы ваш клиент ни являлся, он уже признался без всякого сожаления в том, что руководил незаконной допинговой схемой для продажи спортсменам запрещенных веществ с целью личного обогащения, а также для подмены допинг-проб спортсменов. Все это не делает из него героя, чтобы верить каждому его слову».

Напоследок предприниматель открыто осудил Уолдена за попытку шантажа.

«В вашем письме упоминается возможность судебного иска против меня, а также едва скрытая угроза касательно НБА и моего владения клубом «Бруклин».

Эта попытка запугивания не вынудит меня отказаться от помощи Зайцевой, Романовой и Вилухиной. Ждем разбирательства в суде, пусть судебный процесс решит, кто прав в этом деле, — заключил Прохоров.

Напомним, биатлонистки были пожизненно отстранены от Олимпиады и потеряли все свои достижения на Играх в Сочи — 2014 в результате заявлений Родченкова о том, что царапины на их пробах свидетельствуют о подмене «грязных» анализов на «чистые».

Международный олимпийский комитет (МОК) наложил санкции на Вилухину и Романову 27 ноября 2017 года, а на Зайцеву — 1 декабря. Девушки потеряли серебряные медали за эстафету, а Вилухина лишилась также второго места в спринте.