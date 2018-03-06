Чемпион ОИ-2018 Самуэльссон объявил о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени

«Я решил бойкотировать финал Кубка мира в России, — написал он. — Страны, в которых не функционируют антидопинговые организации, не должны принимать международные соревнования. Помимо этого, я опасаюсь за свою безопасность и за свои допинг-пробы, которые останутся в России».
Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение оставить этап Кубка мира по биатлону в Тюмени в календаре сезона-2017/18. Также IBU сохранил за Россией право проведения этапов Кубка IBU в Увате и Ханты- Мансийске. В понедельник ТАСС сообщил, что сборная Чехии отозвала заявку на участие в этапе в Тюмени.