Чемпион ОИ-2018 Самуэльссон объявил о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени

«Я решил бойкотировать финал Кубка мира в России, — написал он. — Страны, в которых не функционируют антидопинговые организации, не должны принимать международные соревнования. Помимо этого, я опасаюсь за свою безопасность и за свои допинг-пробы, которые останутся в России».