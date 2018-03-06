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14:57 (мск), источник: ТАСС

Чемпион ОИ-2018 Самуэльссон объявил о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени

ТАСС, 6 марта. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон решил бойкотировать заключительный этап Кубка мира, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. Об этом чемпион Олимпиады-2018 написал в Twitter.

Источник: РИА "Новости"

«Я решил бойкотировать финал Кубка мира в России, — написал он. — Страны, в которых не функционируют антидопинговые организации, не должны принимать международные соревнования. Помимо этого, я опасаюсь за свою безопасность и за свои допинг-пробы, которые останутся в России».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение оставить этап Кубка мира по биатлону в Тюмени в календаре сезона-2017/18. Также IBU сохранил за Россией право проведения этапов Кубка IBU в Увате и Ханты- Мансийске. В понедельник ТАСС сообщил, что сборная Чехии отозвала заявку на участие в этапе в Тюмени.

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