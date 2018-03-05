Наказание за дерзость: Акимову не взяли в сборную

Сборная России выступит на седьмом этапе Кубка мира в Контиолахти в привычном составе. За одним исключением. Татьяна Акимова не вошла в состав команды. Сама спортсменка и тренерский штаб говорят о необходимости отдыха после Олимпиады, но выглядит это совершенно иначе.

НАКАЗАЛИ ЗА СЛОВА

В прошлом сезоне Акимова была безоговорочным лидером женской команды. В ее активе была даже победа в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место и третье место там же в пасьюте, а также бронза в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Она работала под руководством Виталия Норицына и постоянно подчеркивала, что его методика ей подходит.

В нынешнем сезоне Акимова говорила совсем другое: она не готова к сезону, тренерский штаб ничего не объясняет, не советуется со спортсменкой, а результаты все хуже и хуже. Лучшим ее достижением в олимпийском сезоне стало седьмое место в гонке преследования на этапе в Хохфильцене. И это единственное попадание в топ-10 в личных гонках.

Апогеем в плане разногласий Акимовой с тренерами сборной Сергеем Коноваловым и Владимиром Королькевичем стала Олимпиада в Пхенчхане. Биатлонистка не скупилась на острые интервью и предъявляла специалистам претензии. Ответом ей было молчание, но при объявлении состава на этап в Контиолахти Акимовой в нем не оказалось.

— Мы с личным тренером (Анатолий Акимов, тесть спортсменки. — Прим. «СЭ») решили, что нужно немного отойти от Олимпиады. Хочется прийти в себя и психологически, и физически. К этапу Кубка мира в Контиолахти я бы восстановиться не успела. Нужно проделать необходимую работу, чтобы подготовиться к выступлению на этапе в норвежском Холменколлене, — приводит пресс-служба СБР слова биатлонистки.

Коновалов сообщил, что Акимова попросила об отдыхе после участия в Играх-2018, и ее просьба была удовлетворена. Понятно, что для внешнего мира нужна была единая позиция. Но больше это похоже на наказание за дерзость. И ни одной претензии тренерам за это предъявить нельзя. Им отвечать за результат, а ждать его от Акимовой в ее нынешнем состоянии сложно.

ОДНИ И ТЕ ЖЕ? НО ОНИ ЛУЧШИЕ

На биатлонных форумах уже идет обсуждение состава сборной. И у болельщиков опять те же вопросы относительно женской команды — почему в составе все те же спортсменки, которые выступают слабо?

А кого брать, если учесть, что юниорский чемпионат мира только-только завершился и его участникам нужно отдохнуть? Место Екатерины Юрловой в составе обсуждать просто смешно, она идет 12-й в общем зачете Кубка мира, и это единственная наша спортсменка, которая выступает достаточно стабильно. Она готовилась к сезону отдельно от основной сборной.

Ульяна Кайшева? Про необходимость ее включения в состав кричали в один голос почти все — так теперь она в составе. И уже с опытом участия в Олимпиаде.

Дарья Виролайнен? На этапе Кубка России в Тюмени она выступила вполне достойно, как и Светлана Миронова, которая тоже в составе. В спринте они заняли второе и третье места, по скорости оставив далеко позади победительницу Маргариту Васильеву. И в смешанной эстафете Виролайнен выглядела великолепно, сразу создав преимущество для своей команды.

И спринт, и смешанная эстафета, входящие в зачет Кубка наций, в Контиолахти будут проведены.

Спорной выглядит разве что кандидатура Виктории Сливко, которая в спринте в Тюмени стала шестой с одним промахом, а в «смешанке» на своем первом этапе и бежала медленно, и стреляла из рук вон плохо — шесть дополнительных патронов и штрафной круг. Но тренеры свой выбор сделали.

ЦВЕТКОВ НЕ БЕЖИТ

У мужчин состав был предсказуем. Место Антона Шипулина в этом составе — железное, Евгений Гараничев и Александр Логинов и на чемпионате Европы выступили вполне достойно, а на этапе Кубка России в Тюмени всех остальных опередили. Гараничев вообще не пропускал внутренние старты и выиграл спринт и на предыдущем этапе Кубка России в Уфе.

Антон Бабиков и Матвей Елисеев за две недели должны были уже отдохнуть от выступления на Олимпийских играх, где выглядели слабо. А вот Максим Цветков на Кубке России разочаровал. Ходом он проиграл не только своим партнерам по сборной, но и многим из тех, кто не входит в основной состав. В Контиолахти скорости будут намного выше.

Наверное, тренерам мужской команды можно было сделать пару замен и попробовать других спортсменов. Но лучше в очередной раз сказать какую-то отговорку вроде того, что остальные команды будут «докатывать сезон после Олимпиады», чем что-то попытаться сделать.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Мужчины: Антон Шипулин, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Бабиков, Матвей Елисеев.