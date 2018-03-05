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5 марта, источник: ТАСС

Бьорндален включен в состав сборной Норвегии на этап КМ по биатлону в Контиолахти

ТАСС, 5 марта. Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален выступит в составе национальной сборной на седьмом этапе Кубка мира, который пройдет в финском Контиолахти 8—11 марта. Об этом сообщил в понедельник Норвежскому телеграфному бюро директор Федерации биатлона Норвегии Пер Арне Ботнан.

«Эмиль Хегле Свендсен не поедет в Контиолахти вместе с остальными членами команды», — отметил Ботнан, пояснив, что заболевшего Свендсена заменит Бьорндален, находящийся в резерве норвежской сборной. Представитель спортивной федерации добавил, что Свендсен может принять участие в воскресном масс-старте, если состояние его здоровья не будет этому мешать.

Бьорндалену не удалось отобраться на Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане, так как на Кубке мира в этом сезоне он показывал худшие результаты, чем его товарищи по команде. Последним для восьмикратного олимпийского чемпиона стал пятый этап в немецком Рупольдинге. Пока что 44-летний биатлонист не сообщал о том, продолжит ли он выступать в следующем сезоне.

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