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Бьорндален включен в состав сборной Норвегии на этап КМ по биатлону в Контиолахти
ТАСС, 5 марта. Норвежский биатлонист
ТАСС, 5 марта. Норвежский биатлонист
«Эмиль Хегле Свендсен не поедет в Контиолахти вместе с остальными членами команды», — отметил Ботнан, пояснив, что заболевшего Свендсена заменит Бьорндален, находящийся в резерве норвежской сборной. Представитель спортивной федерации добавил, что Свендсен может принять участие в воскресном
Бьорндалену не удалось отобраться на Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане, так как на Кубке мира в этом сезоне он показывал худшие результаты, чем его товарищи по команде. Последним для восьмикратного олимпийского чемпиона стал пятый этап в немецком Рупольдинге. Пока что 44-летний биатлонист не сообщал о том, продолжит ли он выступать в следующем сезоне.