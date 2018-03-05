Бойкот бойкотом, а денежки врозь. Биатлонисты не поддержали американцев

Источник: AFP 2018

Первые на первенстве

Худший сезон в истории российского биатлона заставил вспомнить знаменитое изречение, приписываемое народной молвой ветерану, заставшему живым ещё Ленина: «Как в метро. Кругом темно, а вдалеке огонёк надежды светится». Восемь золотых медалей на первенстве мира в Отепя оставляют этот лучик надежды, но история показала, что надежды на него совсем не много. Победы по младшим возрастам стали для нас хорошей традицией, но потом у ранних журавлей наступает взросление, и наши птицы летят куда скромнее норвежских, немецких и шведских сверстников, а порой и вовсе не могут покинуть родные гнёзда.

С другой стороны, такого успеха наша команда не знала с 2003 года, а тогда из гнёзд вылетели не какие-то несмышлёные птенцы, а будущие звёзды: Максим Чудов, Яна Романова, Анна Булыгина и Анастасия Шипулина-Кузьмина. Нынешние таланты в лице абсолютного рекордсмена юниорских первенств мира Игоря Малиновского, обладающего уникальной скоростью Андрея Вьюхина и спокойного и рассудительного Михаила Первушина только примериваются к большому биатлону. Кому-то из них ещё предстоит долгий путь на первенствах мира, а кто-то готов попробовать сразиться с сильнейшими уже завтра.

Бойкот или не бойкот

О финале Кубка мира в Тюмени больше говорят, да меньше делают. Пока об официальном бойкоте объявили только американцы и канадцы. Те же чехи, про неявку которых уже заявил президент федерации Иржи Гамза, свою заявку на размещение в Тюмени не отозвали. Более того, их резерв едет соревноваться в наши сибирские города Уват и Ханты-Мансийск, где тоже не будет допинг-контроля от национального агентства.

Президент украинской федерации Владимир Брынзак тоже говорит о нежелании бойкота, но оставляет такую возможность, если ему прикажет министр спорта. В адекватности Владимира Михайловича мы никогда не сомневались, но его руководители, которые считают, что ведут войну с Россией, могут принять любое решение. Мировые же лидеры, отвергшие политические бойкоты в угоду личных интересов в Тюмень приедут. Именно там младшие Бё и Фуркад расставят все точки над i в своём долгом противостоянии, а Анастасия Кузьмина может получить недостающий большой хрустальный трофей на родной земле.

Всё те же лица

Сборная России, на две трети пропустившая Олимпиаду, готовится вернуться на мировые трассы. Состав почти не отличается от первоначальной заявки с той лишь разницей, что у женщин тренеры дали отдохнуть Татьяне Акимовой и заменили Ирину Услугину на Викторию Сливко и Светлану Миронову. Тенденция на омоложение команды прослеживается.



У мужчин бессменной останется та же шестёрка, что бегала весь сезон. Алексей Волков в отсутствие эстафет в программе соревнований не нужен, а Александр Логинов, раньше всех смирившийся с пропуском Олимпиады, готов снова выйти на старт с Фуркадом после побед на Кубках России и IBU.

Бьорндалену не дают красиво уйти