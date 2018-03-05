Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Башаров с дочерью, Тарасова и Бикович на премьере фильма
На "Оскаре" пошутили про Путина
Светлана Лобода ждет второго ребенка
В римском метро нашли дом военачальника II века
Лауреат «Оскара» пришла на церемонию ненакрашенной
Текущие события
Биатлон. Биатлон
15.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Биатлон
17.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
18.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
20.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
22.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
23.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Эстафета (М)
Все события
Соколовская: Разрыв контракта с «Газпромом»- это был наш план
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
«Спартаку» грозит закрытие сектора за расизм в адрес Гилерме
Отказ от бойкота. Биатлонисты не поддержали американцев
Ренату Литвинову перепутали с Эвелиной Хромченко
Эмма Уотсон и Холли Берри блистали на вечеринке Vanity Fair
Диабет второго типа оказался пятью разными заболеваниями
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Фоторепортажи
24Олимпийцы зажгли на льду в Москве
10«Барселона» уже почти чемпион
13:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Бойкот бойкотом, а денежки врозь. Биатлонисты не поддержали американцев

Ленинский огонёк надежды, отказ от массового бойкота, бессменный состав сборной России и издевательства тренеров над Бьорндаленом.

Источник: AFP 2018

Первые на первенстве

Худший сезон в истории российского биатлона заставил вспомнить знаменитое изречение, приписываемое народной молвой ветерану, заставшему живым ещё Ленина: «Как в метро. Кругом темно, а вдалеке огонёк надежды светится». Восемь золотых медалей на первенстве мира в Отепя оставляют этот лучик надежды, но история показала, что надежды на него совсем не много. Победы по младшим возрастам стали для нас хорошей традицией, но потом у ранних журавлей наступает взросление, и наши птицы летят куда скромнее норвежских, немецких и шведских сверстников, а порой и вовсе не могут покинуть родные гнёзда.

С другой стороны, такого успеха наша команда не знала с 2003 года, а тогда из гнёзд вылетели не какие-то несмышлёные птенцы, а будущие звёзды: Максим Чудов, Яна Романова, Анна Булыгина и Анастасия Шипулина-Кузьмина. Нынешние таланты в лице абсолютного рекордсмена юниорских первенств мира Игоря Малиновского, обладающего уникальной скоростью Андрея Вьюхина и спокойного и рассудительного Михаила Первушина только примериваются к большому биатлону. Кому-то из них ещё предстоит долгий путь на первенствах мира, а кто-то готов попробовать сразиться с сильнейшими уже завтра.

Бойкот или не бойкот

О финале Кубка мира в Тюмени больше говорят, да меньше делают. Пока об официальном бойкоте объявили только американцы и канадцы. Те же чехи, про неявку которых уже заявил президент федерации Иржи Гамза, свою заявку на размещение в Тюмени не отозвали. Более того, их резерв едет соревноваться в наши сибирские города Уват и Ханты-Мансийск, где тоже не будет допинг-контроля от национального агентства.

Президент украинской федерации Владимир Брынзак тоже говорит о нежелании бойкота, но оставляет такую возможность, если ему прикажет министр спорта. В адекватности Владимира Михайловича мы никогда не сомневались, но его руководители, которые считают, что ведут войну с Россией, могут принять любое решение. Мировые же лидеры, отвергшие политические бойкоты в угоду личных интересов в Тюмень приедут. Именно там младшие Бё и Фуркад расставят все точки над i в своём долгом противостоянии, а Анастасия Кузьмина может получить недостающий большой хрустальный трофей на родной земле.

Читайте также
Круче Шипулина. Круче Бьорндалена. Кто такой лучший юниор мира?

Всё те же лица

Сборная России, на две трети пропустившая Олимпиаду, готовится вернуться на мировые трассы. Состав почти не отличается от первоначальной заявки с той лишь разницей, что у женщин тренеры дали отдохнуть Татьяне Акимовой и заменили Ирину Услугину на Викторию Сливко и Светлану Миронову. Тенденция на омоложение команды прослеживается.

У мужчин бессменной останется та же шестёрка, что бегала весь сезон. Алексей Волков в отсутствие эстафет в программе соревнований не нужен, а Александр Логинов, раньше всех смирившийся с пропуском Олимпиады, готов снова выйти на старт с Фуркадом после побед на Кубках России и IBU.

Бьорндалену не дают красиво уйти

Величайший биатлонист современности после того, как не был включён в заявку своей национальной команды в Пхёнчхане, которая показала худший результат по завоёванным медалям после Турина-2006, продолжает терпеть унижения от местного тренерского штаба. Наставники Зигфрид Мазе и Эгиль Кристиансен хотели послать живую легенду в Сибирь и включили его в состав второй сборной на Кубки IBU в Увате и Ханты-Мансийске.

Бьорндален предсказуемо отказался, но даже на домашний этап в Хольменколлене он включён только запасным. Кажется, что даже желание короля Норвегии Харальда V не повлияет на решение бессердечных тренеров дать живой легенде красиво проститься с биатлоном. Если же Уле-Эйнар решит продолжать карьеру после этого сезона, то логично это будет делать в команде супруги — сборной Беларуси, где Бьорндален и сейчас способен «дать дрозда» всем молодым и перспективным.

 «Финал Россия – Германия – этим всё сказано. Безобразие, а не Олимпиада»
"Поздравляю ее, но..." Фигуристка из США оправдалась за критику Загитовой
CAS: «Дело Мутко» рассматривается
«Автомобилист» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Металлургом»
«Спартаку» грозит закрытие сектора за расизм в адрес Гилерме
Перенесенный матч «Крылья Советов» — «Спартак» пройдет 4 апреля
Карякин стал победителем турнира по блицу на Мемориале Таля
СМИ: Руководство «Эвертона» хочет пригласить тренера «Арсенала»
Новости
Авто
Что купить за миллион? Выбираем секонд-хенд Какие подержанные бестселлеры можно купить за эту сумму сегодня?
Hi-Tech
В России появился смартфон в честь Путина (фото) Известная компания выпустила эксклюзивную модель iPhone и предложила 6 названий для новой российской ракеты
Кино
Назван худший актер 2017 года По традиции за день до награждения лауреатов премии «Оскар» были названы победители антипремии «Золотая малина»
Недвижимость
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Названы сроки переезда Минкомсвязи в «Москва-Сити»
В Москве появился первый собственник жилья по реновации
Леди
«Оскар-2018»: лучшие платья церемонии Вручение наград американской киноакадемии прошло в 90-й раз
Дети
Светлана Лобода ждет второго ребенка По данным журналистов, певица забеременела от популярного немецкого музыканта
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь