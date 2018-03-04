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4 марта, источник: Чемпионат.com

Пидгрушная: Этот год можно считать потерянным в карьере

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная фактически завершила сезон ещё в январе, так как не смогла выйти на старт в Пхёнчхане из-за того, что не до конца восстановилась после болезни.

Источник: РИА "Новости"

«Конечно, я не довольна сезоном. Потому что и стрельба была ужасная, и ход — результат был совершенно не такой, на который я рассчитывала. Да и не только я. Трудно было бороться с этим разочарованием. Потом пытались делать ставку на Олимпийские игры, но в итоге и там не удалось даже стартовать. Если подытожить, то этот год можно считать потерянным в карьере.

Я не болею больше, чем все остальные спортсмены. Абсолютно. Почему в общественном мнении из меня сделали тотально больную и травмированную спортсменку — я не знаю. Так, у меня летом был определенный сбой с дыханием, но, пройдя полное медицинское обследование, по результатам анализов врачи сказали, что такого здорового спортсмена с 17-летним стажем они ещё не видели. Поэтому каких-то глобальных проблем со здоровьем у меня нет. Так, вследствие перегрузок есть свои нюансы с мышцами, связками, сухожилиями, но это всё восстанавливается и является нормальным для взрослого спортсмена. Это именно то, из-за чего в течение лета я время от времени ездила в клинику для реабилитации. И сейчас весной я также хочу заняться своим организмом, чтобы новый сезон уже начинать без старых травм.

Единственная «фишка», от которой пока не удается избавиться — «обязательная» болезнь в декабре или январе. Каждый год она происходит по-разному, и поэтому в этом году мы активно усиливали иммунитет, но в конечном итоге это сыграло со мной злую шутку. Потому что других девушек то вирус схватил сразу и подержал 3−4 дня, а мой организм ещё неделю боролся с этим вирусом. И в какой-то момент мы с врачом решили использовать довольно экстремальный в такой ситуации метод — сауну, чтобы окончательно понять: уже болеть, выздоравливать. К сожалению, вирус всё же победил. Но неделю я «потеряла» во время борьбы организма с вирусом, — приводит слова Пидгрушной официальный сайт Федерации биатлона Украины.

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