Пидгрушная: Этот год можно считать потерянным в карьере
Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная фактически завершила сезон ещё в январе, так как не смогла выйти на старт в Пхёнчхане
Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная фактически завершила сезон ещё в январе, так как не смогла выйти на старт в Пхёнчхане
«Конечно, я не довольна сезоном. Потому что и стрельба была ужасная, и ход — результат был совершенно не такой, на который я рассчитывала. Да и не только я. Трудно было бороться с этим разочарованием. Потом пытались делать ставку на Олимпийские игры, но в итоге и там не удалось даже стартовать. Если подытожить, то этот год можно считать потерянным в карьере.
Я не болею больше, чем все остальные спортсмены. Абсолютно. Почему в общественном мнении из меня сделали тотально больную и травмированную спортсменку — я не знаю. Так, у меня летом был определенный сбой с дыханием, но, пройдя полное медицинское обследование, по результатам анализов врачи сказали, что такого здорового спортсмена с 17-летним стажем они ещё не видели. Поэтому
Единственная «фишка», от которой пока не удается избавиться — «обязательная» болезнь в декабре или январе. Каждый год она происходит