Биатлонистка Акимова не выступит на этапе Кубка мира в Контиолахти

Источник: РИА "Новости"

Акимова была одной из двух российских спортсменок, выступавших на Играх в Пхенчхане. Она заняла 20-е место в спринте, стала 31-й в гонке преследования, 15-й в индивидуальной гонке и заняла последнее 30-е место в масс-старте. Спортсменка также принимала участие в смешанной эстафете, в которой Россия заняла девятое место.

«Татьяна попросила дать ей возможность отдохнуть, поскольку чувствует себя после Игр полностью опустошенной, — сообщил Коновалов по телефону. — Мы решили не проводить в связи с этим никаких замен, а ограничить состав команды пятью спортсменками, хотя первоначально планировали заявить на этап шестерых. Соответственно в Контиолахти выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Виктория Сливко. Все они сейчас находятся на сборе в Санкт-Петербурге и 5 марта отправятся в Финляндию».