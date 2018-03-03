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16:05 (мск), источник: Р-Спорт

Биатлонистка Акимова не выступит на этапе Кубка мира в Контиолахти

Татьяна Акимова не примет участия в первом послеолимпийском этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти, заявил РИА Новости старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов.

Источник: РИА "Новости"

Акимова была одной из двух российских спортсменок, выступавших на Играх в Пхенчхане. Она заняла 20-е место в спринте, стала 31-й в гонке преследования, 15-й в индивидуальной гонке и заняла последнее 30-е место в масс-старте. Спортсменка также принимала участие в смешанной эстафете, в которой Россия заняла девятое место.

«Татьяна попросила дать ей возможность отдохнуть, поскольку чувствует себя после Игр полностью опустошенной, — сообщил Коновалов по телефону. — Мы решили не проводить в связи с этим никаких замен, а ограничить состав команды пятью спортсменками, хотя первоначально планировали заявить на этап шестерых. Соответственно в Контиолахти выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Виктория Сливко. Все они сейчас находятся на сборе в Санкт-Петербурге и 5 марта отправятся в Финляндию».

Этап Кубка мира в Контиолахти, в рамках которого пройдут спринт, масс-старт, смешанная эстафета и сингл-микст, стартует 8 марта.

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