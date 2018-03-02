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16:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Круче Шипулина. Круче Бьорндалена. Кто такой лучший юниор мира?

Игорь Малиновский бьёт рекорды, разрывается между биатлоном и авиацией и стучится в плотно запертые двери сборной. Откроют?

Источник: РИА "Новости"

В компании великих

Победой в индивидуальной гонке на чемпионате мира среди юниоров в Отепя россиянин Игорь Малиновский вошёл в историю. Он стал первым среди юниоров пятикратным чемпионом мира, превзойдя предыдущее достижение немца Фабиана Мунда, который в 2000 году завоевал четыре золотые медали. Год назад в словацком Брезно Малиновский стал чемпионом в спринте, преследовании и эстафете, а сейчас к командной победе добавил успех в индивидуальной гонке. Если ему удастся ещё выиграть спринт и преследование, то он сравняется с уникальным достижением Магдалены Нойнер, которая первую золотую медаль первенств мира завоевала в 17 лет.

Как относиться к такому достижению? С одной стороны среди множества трёхкратных чемпионов немало случайных людей, таких как тот же Мунд. С другой, в этой когорте Уле-Эйнар Бьорндален, Эмиль Хегле Свендсен, Симон Фуркад, Анди Бирнбахер и двое россиян — Сергей Чепиков и Антон Шипулин, ставшие лучшими нашими биатлонистами своих десятилетий. Большинство этих звёзд феерили только один чемпионат, а на следующий уже перешли во взрослый биатлон, а Игорь задержался и даже не получил шанса отобраться на Олимпиаду.

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Между биатлоном и авиацией

Малиновский родился и вырос на Камчатке в семье пилота вертолёта. Когда парню было 11 лет, на полуостров нагрянул большой биатлон. На мемориал Фатьянова приехали звёзды сильнейших биатлонных команд, чтобы разыграть газпромовские автомобили, а затем делаи это ещё три года. Однако условия для биатлона на Камчатке никогда не располагали к высоким результатам.

Самый именитый камчатский биатлонист Дмитрий Ярошенко состоялся как зрелый мастер уже в Ханты-Мансийске. Так и Игорь для исполнения своей мечты перебрался в Омск, хотя она и не совсем была связана с биатлоном.

Парень с детства мечтал пойти по стопам отца и научиться пилотировать вертолёт — пожалуй, самый ценный вид транспорта на Камчатке. Ближайшее лётное училище базируется как раз в Омске. С тех пор биатлон и авиация разрывают Игоря на части.

Даже на недавней пресс-конференции после завоевания очередной медали высшей пробы он заявил, что его любимый металл вовсе не золото, а дюралюминий.

Несколько раз он вставал перед выбором продолжать карьеру биатлониста или стать профессиональным пилотом и всякий раз откладывал решение. Последний такой выбор был в декабре, когда он сгоряча в соцсетях объявил предстоящий старт последним для себя в карьере. К счастью для многочисленных болельщиков, Игорь передумал и уже одержал четыре победы подряд. Начал серию на чемпионате Европы в Поклюке, а продолжил уже в Отепя на чемпионате мира.

Что дальше?

Уже сейчас очевидно, что Малиновский вырос из юниорских штанишек и начать обкатывать его нужно как можно раньше. Его сверстник Себастиан Самуэльссон, с которым они вместе гоняли ещё на европейском олимпийском юношеском фестивале, уже стал олимпийским чемпионом. Игорю нужно дать возможность понюхать пороху в Тюмени, а затем побиться с лучшими на чемпионате России, где помимо привычных медалей будут разыграны призовые для недопущенных олимпийцев.

В следующий сезон сборная России обещает войти с новым руководством и тренерским составом. Пока сложно судить, как будет набираться национальная команда, но одно место в ней должно быть забронировано для лучшего юниора. Впереди у него ещё четыре года, но зашедшему в тупик русскому биатлону точно нужна свежая кровь, нужны новые имена. Может быть, из Малиновского и получится биатлонный Сергей Устюгов.

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