Круче Шипулина. Круче Бьорндалена. Кто такой лучший юниор мира?
Игорь Малиновский бьёт рекорды, разрывается между биатлоном и авиацией и стучится в плотно запертые двери сборной. Откроют?
Игорь Малиновский бьёт рекорды, разрывается между биатлоном и авиацией и стучится в плотно запертые двери сборной. Откроют?
В компании великих
Победой в индивидуальной гонке на чемпионате мира среди юниоров в Отепя россиянин Игорь Малиновский вошёл в историю. Он стал первым среди юниоров пятикратным чемпионом мира, превзойдя предыдущее достижение немца Фабиана Мунда, который в 2000 году завоевал четыре золотые медали. Год назад в словацком Брезно Малиновский стал чемпионом в спринте, преследовании и эстафете, а сейчас к командной победе добавил успех в индивидуальной гонке. Если ему удастся ещё выиграть спринт и преследование, то он сравняется с уникальным достижением Магдалены Нойнер, которая первую золотую медаль первенств мира завоевала в 17 лет.
Как относиться к такому достижению? С одной стороны среди множества трёхкратных чемпионов немало случайных людей, таких как тот же Мунд. С другой, в этой когорте
Между биатлоном и авиацией
Малиновский родился и вырос на Камчатке в семье пилота вертолёта. Когда парню было 11 лет, на полуостров нагрянул большой биатлон. На мемориал Фатьянова приехали звёзды сильнейших биатлонных команд, чтобы разыграть газпромовские автомобили, а затем делаи это ещё три года. Однако условия для биатлона на Камчатке никогда не располагали к высоким результатам.
Самый именитый камчатский биатлонист Дмитрий Ярошенко состоялся как зрелый мастер уже в
Даже на недавней
Несколько раз он вставал перед выбором продолжать карьеру биатлониста или стать профессиональным пилотом и всякий раз откладывал решение. Последний такой выбор был в декабре, когда он сгоряча в соцсетях объявил предстоящий старт последним для себя в карьере. К счастью для многочисленных болельщиков, Игорь передумал и уже одержал четыре победы подряд. Начал серию на чемпионате Европы в Поклюке, а продолжил уже в Отепя на чемпионате мира.
Что дальше?
Уже сейчас очевидно, что Малиновский вырос из юниорских штанишек и начать обкатывать его нужно как можно раньше. Его сверстник Себастиан Самуэльссон, с которым они вместе гоняли ещё на европейском олимпийском юношеском фестивале, уже стал олимпийским чемпионом. Игорю нужно дать возможность понюхать пороху в Тюмени, а затем побиться с лучшими на чемпионате России, где помимо привычных медалей будут разыграны призовые для недопущенных олимпийцев.
В следующий сезон сборная России обещает войти с новым руководством и тренерским составом. Пока сложно судить, как будет набираться национальная команда, но одно место в ней должно быть забронировано для лучшего юниора. Впереди у него ещё четыре года, но зашедшему в тупик русскому биатлону точно нужна свежая кровь, нужны новые имена. Может быть, из Малиновского и получится биатлонный Сергей Устюгов.