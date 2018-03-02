Власти: Сборная Чехии по биатлону не отзывала заявку на этап КМ в Тюмени

Ранее глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза, слова которого привела чешская газета «Спорт», сообщил, что биатлонисты национальной сборной бойкотируют этап Кубка мира в Тюмени.

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«Они подали заявку и еще не отзывали, несмотря на заявления. На сегодняшний день поданы заявки, сборная Чехии присутствует — пять мужчин, пять женщин, 14 сопровождающих, итого — 24 человека. Более того, забронированы билеты на авиаперелет. Канады [в списке заявок] — нет, США — тоже нет», — сказал собеседник агентства.

Сообщалось, что из-за пропуска этапа Кубка мира сборная Чехии может потерять свои позиции в зачете Кубка наций, что приведет к сокращению квоты чешских спортсменов на этапы Кубка мира в следующем сезоне. Лучшая из чешских биатлонисток Вероника Виткова занимает шестое место в общем зачете Кубка мира. Женская сборная Чехии занимает восьмое место в зачете Кубка наций, мужская команда — также восьмое.