Инсайд «СЭ». Новым президентом Союза биатлонистов России может стать Владимир Драчев
По данным «СЭ», действующий президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов покинет свой пост и после сезона пройдут выборы нового руководителя организации.
По данным «СЭ», действующий президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов покинет свой пост и после сезона пройдут выборы нового руководителя организации.
Главным кандидатом на эту должность является Владимир Драчев.
Кравцов возглавляет СБР с 2014 года, когда после олимпийского сезона заменил на посту президента организации Михаила Прохорова. Вопрос с избранием Драчева, по информации «СЭ», решен на 99 процентов. Знаменитый в прошлом российский и белорусский биатлонист уже заявил, что обязательно будет выдвигать свою кандидатуру на место президента СБР.
На счету Драчева — серебро и бронза Олимпийских игр, четыре титула чемпиона мира (а всего 11 медалей с мировых чемпионатов), три десятка подиумов на этапах Кубка мира и 15 побед. В 2002-м 35-летний биатлонист сменил спортивное гражданство и стал выступать за сборную Белоруссии после невключения в состав российской команды на Олимпиаду в
В настоящее время Драчев — член Совета СБР от Ленинградской области, а также депутат Государственной Думы.