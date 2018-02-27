Биатлонисты Малышко и Услугина выступят на этапе Кубка IBU в Увате
ТАСС, 27 февраля. Россияне Дмитрий Малышко и Ирина Услугина примут участие в седьмом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в Увате Тюменской области. Об этом сообщает
ТАСС, 27 февраля. Россияне Дмитрий Малышко и Ирина Услугина примут участие в седьмом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в Увате Тюменской области. Об этом сообщает
Помимо Малышко в состав мужской команды России вошли Петр Пащенко, Алексей Слепов, Эдуард Латыпов, Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев и Семен Сучилов. У женщин выступят Услугина, Кристина Резцова, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Анастасия Егорова и Тамара Воронина.
Состав сборной России для участия в заключительном этапе Кубка IBU в
Соревнования в Увате пройдут