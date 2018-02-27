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Российские биатлонисты победили в эстафете на юношеском первенстве мира
Сегодня в Отепя (Эстония) на юношеском первенстве мира состоялась эстафета у юниоров.
Сегодня в Отепя (Эстония) на юношеском первенстве мира состоялась эстафета у юниоров.
Сборная России в составе Карим Халили, Василий Томшин, Вячеслав Малеев и Игорь Малиновский одержала победу в гонке.
Биатлон. Юношеское первенство мира. Отепя. Эстафета. 4×7,5 км. Юниоры
1. Россия (Карим Халили, Василий Томшин, Вячеслав Малеев, Игорь Малиновский) — 1:25.21,2 (0+9)
2. Норвегия (Сиверт Баккен, Йоханнес Дале, Эндре Стрёмсхейм, Стурла Лэгрейд) — 57,1 (3+13)
3. Франция (Юго Ривай, Эмильен Клод, Морган Ламюр, Мартен Перрилья) — 2.45,6 (2+9).