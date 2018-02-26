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07:02 (мск), источник: ТАСС

Глава IBU считает справедливым решение сохранить этап Кубка мира сезона-2017/18 в Тюмени

ТАСС, 26 февраля. Международный союз биатлонистов (IBU) принял справедливое решение, сохранив в календаре заключительный в текущем сезоне этап Кубка мира в Тюмени. Такое мнение высказал глава организации Андерс Бессеберг, слова которого приводит портал Inside the Games.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее американские биатлонисты объявили о бойкоте соревнований в Тюмени в ответ на решение IBU сохранить российский этап в календаре нынешнего сезона, позднее их примеру последовал Союз биатлонистов Чехии. Еще раньше сообщалось, что канадские биатлонисты собираются отказаться от участия в тюменском этапе Кубка мира.

«Я не могу сказать, что мы проявили мягкость [приняв решение сохранить этап], мы поступили правильно, — сказал Бессеберг. — Мы действовали согласно данным, которые у нас были, и наша совесть чиста, я полностью уверен в том, что мы делаем. Мы наказали Россию многими другими способами, и ограничение Союза биатлонистов России в правах сохранится по крайней мере до конца текущего сезона. Я думаю, что это [негативная реакция ряда биатлонистов на решение IBU] может быть следствием отсутствия понимания проблематики ситуации».

Также глава IBU высказал предположение, что некоторые спортсмены продолжат отказываться от участия в турнирах в России до тех пор, пока Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет оставаться несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. «Пока РУСАДА не соответствует международным требованиям, большое количество спортсменов будет считать неправильным проведение соревнований в России», — сказал Бессеберг.

Этап в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.

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