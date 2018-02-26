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05:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная Украины не планирует бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени

Сборная Украины отправится на последний этап Кубка мира в Тюмень. Ранее о бойкоте соревнований заявили федерации США и Чехии.

Источник: РИА "Новости"

«Будем ли участвовать? Конечно, будем. Почему мы должны лишать себя соревнований? У нас даже не обсуждалось, чтобы не поехать в Тюмень. Бывали там не раз, и никаких проблем у нас не возникало. Уверены, не возникнет и на Кубке мира», — приводит «Тюменская арена» слова спортсменок сборной Украины.

Этап в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта. Перед этим спортсменам предстоит выступить в финском Контиолахти и норвежском Холменколлене.

Напомним, информация о бойкоте со стороны американских и чешских спортсменов вызвала широкий резонанс. Лидер Кубка мира Мартен Фуркад заявил, что против бойкота и приедет в Тюмень. Глава IBU Андерс Бессеберг пообещал, что российский этап состоится в любом случае.

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