Сборная Украины не планирует бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени

«Будем ли участвовать? Конечно, будем. Почему мы должны лишать себя соревнований? У нас даже не обсуждалось, чтобы не поехать в Тюмень. Бывали там не раз, и никаких проблем у нас не возникало. Уверены, не возникнет и на Кубке мира», — приводит «Тюменская арена» слова спортсменок сборной Украины.