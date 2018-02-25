Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахов устал от Шурыгиной и расскажет о погибшем в Сирии пилоте
Раскрыт "циничный" план МОК по Крушельницкому - Свищев
Ксению Собчак резко раскритиковали за фото сына с таблетками
В Федерации керлинга нашли способ вернуть россиянину медаль Игр
Тина Канделаки позирует на морозе в шикарной соболиной шубе
Текущие события
Биатлон. Биатлон
15.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Биатлон
17.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
18.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
20.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
22.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
23.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Эстафета (М)
Все события
Собчак сделала неожиданное заявление о Курила - СМИ
МОК обязан снять США и Канаду, но боится - СМИ
Крыша автостоянки рухнула на машины под тяжестью снега (видео)
Что подарить на 23 февраля: список желаний
Прощай, Олимпиада
«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в финале Кубка Лиги
Тина Канделаки позирует на морозе в шикарной соболиной шубе
Что нам известно о хоккеисте Илье Ковальчуке
Мир охватила мода на дизайнерские пупки
Ученые разделили пьющих людей на 4 типа
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
4Все золото Пхенчхана. 23 февраля
14Россия обыграла Чехию и вышла в финал Олимпиады
25 февраля, источник: Чемпионат.com

Опять бойкот: почему испортить биатлон в Тюмени не удастся

Массовый бойкот Кубка мира в Тюмени проваливается. Биатлонная семья не поддержала провокаторов из Чехии и Северной Америки.

Источник: РИА "Новости"

Три с половиной второсортных страны

13 февраля Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) оставил в силе решение провести финал Кубка мира по биатлону в Тюмени. Но только через 11 дней за день до окончания Олимпиады в Пхёнчхане американская и чешская федерации решили бойкотировать эти соревнования, как и Канада, заявившая об этом ещё до Нового года. Почему это произошло только сейчас? Очевидна централизованная попытка давления на МОК в преддверии восстановления ОКР в статусе и желание привлечь на свою сторону как можно больше команд и дискредитировать соревнования в Тюмени.

Среди бойкотирующих всё те же три страны, которые уже второй сезон подряд ведут неприкрытую травлю против России. На встречах спортсменов и представителей команд чехи, американцы и канадцы садятся в разные концы зала и поочередно начинают возмущаться Кубком мира в Тюмени и отсутствием жёсткого наказания российской команды, а затем во всех интервью говорят о том, что к словам спортсменов никто не прислушивается. Извините, а о каких спортсменах идёт речь? О представителях трёх с половиной второсортных стран?

Жертвовать Кубком Фуркад не стал

Год назад у них были хотя бы козыри в лице поддержки мировых лидеров. Одна из лучших биатлонисток мира Габриэла Коукалова была настроена непримиримо и всячески выражала своё «фи» президенту IBU Андерсу Бессебергу. По случайности или высшей справедливости злоба ей вернулась бумерангом в виде загадочного недуга из-за которого она уже пропустила сезон, а может и вовсе закончить карьеру. Мартен Фуркад тоже играл в пламенного борца за чистоту, но настроение французской примы столь же переменчиво, как у ветреной женщины.

Иногда кажется, что он тащится от собственного эпатажа и умышленно качает маятник. То он поддержит решение МОК наказать Россию, то пожалеет Шипулина, то заявит о непримиримой борьбе с допингом и ненависти к Логинову, то скажет, что российские болельщики не заслуживают бойкота. В итоге прагматизм взял верх и Фуркад просто оказался не готов жертвовать седьмым Кубком мира ради показушных идеалов. Норвежцы ни о каком бойкоте и речи не вели. Уже в январе представители их канала NRK договаривались с тюменским оргкомитетом о трансфере из Осло, что подразумевало, что в Тюмень поедет и норвежская сборная, и телевидение. Эмиль Свендсен, братья Бё и другие лидеры сборной даже не рассматривали возможность отказаться от визита в Сибирь.

Таким образом, попытка привлечь к бойкоту сильных мира сего обернулась провалом. Отсутствие сборных США, Канады и Чехии, а также Великобритании и Швеции, которые могут к ним присоединиться никто не заметит. Да, шведы завоевали две золотых олимпийских медали, но в общем зачёте Кубка мира у них нет никого в топ-15, а потому делать в Тюмени им действительно нечего. Что же касается Великобритании, то вместо громкого слова «бойкот», они могут просто прислать уведомление, что Аманда Лайтфут не приедет.

Провокации продолжатся в марте

Значит можно вздохнуть спокойно и признать, что Тюмени больше ничего не угрожает? Как бы не так. Провокации и призывы к бойкоту продолжатся и на двух скандинавских этапах. Поймавший звезду 20-летний вундеркинд Самуэльссон будет верещать о своей непримиримости из каждого утюга и уже готов баллотироваться в комиссию атлетов. Можно только представить, какой ужас нас ждёт, если туда вместе с ним выберут и американку Клэйр Иган, притом что лояльные к нам Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален работу в комиссии закончили.

А впереди ещё CAS должен раскрыть причины массового не допуска российских биатлонистов, на которых наши западные «партнёры» обязательно поспекулируют и потребуют их отстранить и от соревнований под эгидой IBU. А осенью нас ещё ждут выборы президента и дай бог, если бессменный глава организации Андерс Бессеберг передумает и согласится избраться на ещё один срок ради стабильности своего детища.

 «Финал Россия – Германия – этим всё сказано. Безобразие, а не Олимпиада»
Эмоции зашкаливают: что творилось в раздевалке сборной России
Прощай, Олимпиада
«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в финале Кубка Лиги
Американские СМИ назвали оптимальный состав сборной России на ОИ
Моуринью приблизил отставку Конте. «МЮ» победил «Челси»
Герои сборной России. Кто выиграл для нас финал Олимпиады
New York Times: Надпись OAR заменила RUS — родилась новая нация
Брюс Будро — о Капризове: Надеюсь, КХЛ завтра распадется
Спорт-Экспресс
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
В небе над Петербургом появились световые столбы Жители нескольких районов Санкт-Петербурга стали очевидцами необычного явления
Кино
Юлия Снигирь: «Роль Салтычихи далась мне кровью» Исполнившая главную роль в сериале «Великая» вернулась в эпоху корсетов и крепостного права, но теперь уже в роли помещицы-душегубки. В интервью она рассказала о попытках понять свою героиню и любви к страшным сказкам
Недвижимость
Эксперт предсказал дефицит качественных офисов в Москве через год
Как выглядит реновация в других странах
В Дубае появятся виллы, созданные с помощью технологии 3D-печати
В Париже опять утонула баржа Ле Корбюзье
Леди
Нелепые образы недели: желание оголиться побеждает разум Знаменитости продолжают сходить с ума по моде на голые платья и обнаженные плечи, даже если это неудобно и делает образ комичнее.
Дети
Ксению Собчак резко раскритиковали за фото сына с таблетками Интернет-пользователи обвинили ведущую в излишней «беспечности».
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь