Опять бойкот: почему испортить биатлон в Тюмени не удастся

Источник: РИА "Новости"

Три с половиной второсортных страны

13 февраля Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) оставил в силе решение провести финал Кубка мира по биатлону в Тюмени. Но только через 11 дней за день до окончания Олимпиады в Пхёнчхане американская и чешская федерации решили бойкотировать эти соревнования, как и Канада, заявившая об этом ещё до Нового года. Почему это произошло только сейчас? Очевидна централизованная попытка давления на МОК в преддверии восстановления ОКР в статусе и желание привлечь на свою сторону как можно больше команд и дискредитировать соревнования в Тюмени.

Среди бойкотирующих всё те же три страны, которые уже второй сезон подряд ведут неприкрытую травлю против России. На встречах спортсменов и представителей команд чехи, американцы и канадцы садятся в разные концы зала и поочередно начинают возмущаться Кубком мира в Тюмени и отсутствием жёсткого наказания российской команды, а затем во всех интервью говорят о том, что к словам спортсменов никто не прислушивается. Извините, а о каких спортсменах идёт речь? О представителях трёх с половиной второсортных стран?

Жертвовать Кубком Фуркад не стал

Год назад у них были хотя бы козыри в лице поддержки мировых лидеров. Одна из лучших биатлонисток мира Габриэла Коукалова была настроена непримиримо и всячески выражала своё «фи» президенту IBU Андерсу Бессебергу. По случайности или высшей справедливости злоба ей вернулась бумерангом в виде загадочного недуга из-за которого она уже пропустила сезон, а может и вовсе закончить карьеру. Мартен Фуркад тоже играл в пламенного борца за чистоту, но настроение французской примы столь же переменчиво, как у ветреной женщины.

Иногда кажется, что он тащится от собственного эпатажа и умышленно качает маятник. То он поддержит решение МОК наказать Россию, то пожалеет Шипулина, то заявит о непримиримой борьбе с допингом и ненависти к Логинову, то скажет, что российские болельщики не заслуживают бойкота. В итоге прагматизм взял верх и Фуркад просто оказался не готов жертвовать седьмым Кубком мира ради показушных идеалов. Норвежцы ни о каком бойкоте и речи не вели. Уже в январе представители их канала NRK договаривались с тюменским оргкомитетом о трансфере из Осло, что подразумевало, что в Тюмень поедет и норвежская сборная, и телевидение. Эмиль Свендсен, братья Бё и другие лидеры сборной даже не рассматривали возможность отказаться от визита в Сибирь.

Таким образом, попытка привлечь к бойкоту сильных мира сего обернулась провалом. Отсутствие сборных США, Канады и Чехии, а также Великобритании и Швеции, которые могут к ним присоединиться никто не заметит. Да, шведы завоевали две золотых олимпийских медали, но в общем зачёте Кубка мира у них нет никого в топ-15, а потому делать в Тюмени им действительно нечего. Что же касается Великобритании, то вместо громкого слова «бойкот», они могут просто прислать уведомление, что Аманда Лайтфут не приедет.

Провокации продолжатся в марте