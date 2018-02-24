Американцы и чехи не хотят в Тюмень. Бойкот или лень?

Источник: Спорт-Экспресс

Тюменскому центру зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» катастрофически не везет с российскими этапами Кубками мира. После того, как эти соревнования переехали из Ханты-Мансийска в Тюмень в 2016 году, эти старты преследует злой рок. В прошлом сезоне на волне скандала после доклада Макларена мы сами добровольно отказались от этапа — по официальной версии ради того, чтобы не нагнетать страсти — и старт был перенесен в финский Контиолахи. В нынешнем сезоне Международный союз биатлонистов снова вернул российский этап в календарь, он был намечен на 22 — 25 марта 2018 года. И вот он опять под угрозой.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Федерация биатлона США заявила о бойкоте российского этапа Кубка мира в Тюмени. «Решение IBU о сохранении этапа Кубка мира в Тюмени неприемлемо. Мы выступаем за чистый спорт. Ради собственной безопасности мы не можем участвовать в этих соревнованиях», — приводит заявление организации Insidethegames.

Демарш американцев поддержали также чехи. «Мы готовы пойти на жертвы и потерять что-то в плане результатов, но мы знаем, что делаем это ради поддержки чистого спорта и обеспечения своей безопасности. Мы не должны отступать от своей позиции», — заявил президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза.

Напомним, что чехи давно недолюбливают коллег из Тюмени — после того как проиграли им борьбу за чемпионат мира 2021 года.

КАКОВА ОФИЦИАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ

Заместитель департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Сергей Вотинов заявил ТАСС, что в регионе нейтрально относятся к призывам к бойкоту турнира и подобный шаг — личное дело каждой национальной федерации.

Представитель МОК Марк Адамс отметил, что в целом бойкот — это неправильно. «В олимпийской истории тех же США немало жертв бойкота, когда они пропустили Игры в Москве», — отметил Адамс.

Ранее вице-президент Международного союза биатлонистов Виктор Майгуров заявил, что глава IBU Андерс Бессеберг лично гарантировал спортсменам, что с допинг-пробами на этапе Кубка мира в Тюмени все будет в полном порядке, и никаких проблем с безопасностью на этих соревнованиях не существует.

КАК ОТРЕАГИРОВАЛИ БИАТЛОНИСТЫ

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад выступил против бойкота этапа Кубка мира в Тюмени. «Моя позиция по допингу и тем, кто нас обманывал, совершенно ясна, — цитирует AFP Фуркада. — Но это не то же самое, что отношение к России. В этой стране много поклонников биатлона. Думаю, российскую общественность не нужно наказывать за действия некоторых руководителей и спортсменов. Не думаю, что решение сохранить этап в России был консенсусом. Но я буду счастлив завершить сезон общением с российскими болельщиками».

Сборная Норвегии также не поддержала идею отказа от поездки в Тюмень. «Мы против того, чтобы использовать бойкот ради демонстрации спортивных принципов, — приводит NRK слова генерального секретаря Федерации биатлона Норвегии Ракель Раунтун. — Мы против стран, не соответствующих кодексу ВАДА, но неправильно использовать спортсменов для того, чтобы они через свое отсутствие на соревнованиях поддерживали политические лозунги».

КАКОВА РЕАКЦИЯ В РОССИИ

«Мои дорогие биатлонисты США и Чехии! Вы не хотите ехать в Тюмень, объявляете бойкот России? Милые мои, идите Вы в ж!!! С пламенным биатлонным приветом!» — написал в своем Инстаграме известный телекомментатор Дмитрий Губерниев.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, заявила, что решение американцев является политическим. «Мы входим в ту же воду, в которой мы уже были в 80-м, в 84-м году, когда мы с США, к сожалению, обменивались такими действиями: как нам считалось небезопасным ехать к ним, так и они считали небезопасным ехать в Советский Союз, — приводит слова Журовой “Р-Спорт”. — На той остроте политических отношений в принципе, которые есть у нас сейчас между странами… несомненно, спорт является частью этой политики».

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ЕЩЕ ПРИЧИНЫ НЕ ЕХАТЬ В РОССИЮ