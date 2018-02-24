Мартен Фуркад выступил против бойкота этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени

Источник: AFP 2018

В субботу сборные Чехии и США объявили об отказе от участия в этапе в Тюмени. Этап в Тюмени будет заключительным в календаре Кубка мира нынешнего сезона и пройдет с 22 по 25 марта.

«Я считаю, что сохранение этапа Кубка мира в Тюмени — правильное решение, — сказал Фуркад. — Я буду рад принять в нем участие».

«Моя позиция по допингу ясна. Русские, которые обманывают, это не вся страна. Россия является поклонником биатлона, и я думаю, что не нужно наказывать российских болельщиков за поступки некоторых спортсменов их сборных». Мартен Фуркад

Француз заявил, что выступает за появление российского флага на церемонии закрытия Игр в Пхёнчхане. «Я считаю, что российские спортсмены, выступающие на Олимпиаде, имеют право пройти под своим флагом, — сказал Фуркад. — Русские очень патриотичны, не думаю, что лишение их флага сможет повлиять на ситуацию с допингом. Есть много спортсменов из других стран, которые не смогли бы выступить на Олимпиаде, если бы к ним предъявлялись такие же строгие требования, как к русским».