Сборная Чехии по биатлону бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени

Ранее американские биатлонисты объявили о бойкоте соревнований в Тюмени в ответ на решение Международного союза биатлонистов (IBU) сохранить российский этап в календаре нынешнего сезона. В заявлении организации отмечается, что такое решение принято по причине «поддержки чистого спорта и собственной безопасности». Еще раньше сообщалось, что канадские биатлонисты собираются отказаться от участия в тюменском этапе Кубка мира.

Из-за пропуска этапа Кубка мира сборная Чехии может потерять свои позиции в зачете Кубка наций, что приведет к сокращению квоты чешских спортсменов на этапы Кубка мира в следующем сезоне. «Да, нам придется в таком случае пожертвовать результатом, но мы будем правы. Гораздо хуже будет отступить от своей точки зрения, это будет неправильно», — заявил Хамза.

Лучшая из чешских биатлонисток Вероника Виткова занимает шестое место в общем зачете Кубка мира. Женская сборная Чехии занимает восьмое место в зачете Кубка наций, мужская команда — также восьмое.