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23 февраля, источник: Чемпионат.com

Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлону среди юниоров

Тренерский штаб сборной России определил состав команды, которая примет участие в чемпионате мира по биатлону среди юниоров, который пройдёт с 26 февраля по 4 марта в Отепя (Эстония), сообщает пресс-служба СБР.

Девушки: Анастасия Шевченко (Свердловская область), Анастасия Гореева (Московская область), Мария Кретова (Новосибирская область), Анна Старовойтова (Санкт-Петербург), Анастасия Батманова (Ульяновская область).

Юниорки: Валерия Васнецова (Пермский край), Полина Шевнина (Свердловская область), Ирина Казакевич (Свердловская область), Кристина Егорова (Удмуртская Республика), Эмма Тимербулатова (Тюменская область).

Юноши: Михаил Первушин (Москва), Андрей Вьюхин (Тюменская область), Алексей Огорелков (Тюменская область), Денис Таштимеров (Тюменская область), Даниил Каримов (Свердловская область).

Юниоры: Игорь Малиновский (Омская область-Камчатский край), Саид Каримулла Халили (Москва), Василий Томшин (Санкт-Петербург), Вячеслав Малеев (Тюменская область), Вадим Истамгулов (Тюменская область).

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