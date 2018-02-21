Биатлонистки Зайцева, Вилухина и Романова подали иск к Родченкову

В компании пока не смогли уточнить, когда именно начнется судебное разбирательство. Представлять интересы россиянок будет адвокат Скотт Балбер.
Как следует из документа, с которым удалось ознакомиться корреспонденту ТАСС, иск подан в Верховный суд штата
Как отмечается в документе, нынешнее местонахождение Родченкова неизвестно, поскольку на него распространяется программа ФБР по защите свидетелей, однако ранее он контактировал с газетой New York Times, давал интервью
В документе, озаглавленном «Извещение ответчика о предъявлении ему иска», от Родченкова требуется лично или через адвокатов отреагировать на иск в течение 20 дней, если извещение вручено ему лично на территории штата
Дело биатлонисток
27 ноября 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал Вилухину и Романову и аннулировал их результаты на Играх-2014. В Сочи Вилухина завоевала серебро в спринте, а также стала серебряным призером в эстафете с Романовой, Зайцевой и Екатериной Шумилиной и заняла 21-е место в
В 2016 году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Расследование опиралось на заявления Родченкова, который уверял, что более тысячи атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга. В июле 2016 года МОК создал независимые комиссии, которые изучали данные расследования комиссии Макларена. Комиссия Дениса Освальда занималась перепроверкой
В январе Зайцева, Вилухина и Романова подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), как и остальные дисквалифицированные спортсмены. Суд удовлетворил апелляции 28 россиян. CAS не стал рассматривать апелляции биатлонисток в ускоренном порядке, так как они уже завершили спортивную карьеру. Их дела будут рассмотрены позднее.