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02:49 (мск), источник: ТАСС

Биатлонистки Зайцева, Вилухина и Романова подали иск к Родченкову

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Иск к бывшему главе московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову подан во вторник в Нью-Йорке от имени российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Об этом ТАСС сообщили в юридической компании Herbert Smith Freehills.

Источник: ИТАР-ТАСС

В компании пока не смогли уточнить, когда именно начнется судебное разбирательство. Представлять интересы россиянок будет адвокат Скотт Балбер.

Как следует из документа, с которым удалось ознакомиться корреспонденту ТАСС, иск подан в Верховный суд штата Нью-Йорк во вторник около полудня. «Этот шаг предпринят из-за систематической клеветы ответчика в отношении спортсменок, что причинило серьезный ущерб или разрушило их карьеры и нанесло им огромный финансовый, профессиональный и репутационный ущерб, — указывается в исковом заявлении. — Истцы являются всемирно известными биатлонистами, которые половину всей жизни провели на тренировочных базах за пределами своей страны, вдали от членов семей и от своих домов, полностью посвятив себя спорту».

Как отмечается в документе, нынешнее местонахождение Родченкова неизвестно, поскольку на него распространяется программа ФБР по защите свидетелей, однако ранее он контактировал с газетой New York Times, давал интервью нью-йоркской телепрограмме «60 минут», а в марте 2016 года получил повестку для дачи показаний перед жюри присяжных в Нью-Йорке. В этой связи, подчеркивается в документе, выбор Нью-Йорка для подачи иска к Родченкову вполне уместен.

В документе, озаглавленном «Извещение ответчика о предъявлении ему иска», от Родченкова требуется лично или через адвокатов отреагировать на иск в течение 20 дней, если извещение вручено ему лично на территории штата Нью-Йорк, или в течение 30 дней, если повестка доставлена ему иным образом.

Дело биатлонисток

27 ноября 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал Вилухину и Романову и аннулировал их результаты на Играх-2014. В Сочи Вилухина завоевала серебро в спринте, а также стала серебряным призером в эстафете с Романовой, Зайцевой и Екатериной Шумилиной и заняла 21-е место в масс-старте. Романова, помимо серебряной награды в эстафете, заняла 19-е место в спринте, 23-е — в гонке преследования и 53-е — в индивидуальной гонке. 1 декабря МОК дисквалифицировал Зайцеву, которая в Сочи заняла 15-е место в индивидуальной гонке, 28-е — в спринте, 11-е — в гонке преследования, 23-е — в масс-старте.

В 2016 году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Расследование опиралось на заявления Родченкова, который уверял, что более тысячи атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга. В июле 2016 года МОК создал независимые комиссии, которые изучали данные расследования комиссии Макларена. Комиссия Дениса Освальда занималась перепроверкой допинг-проб участников Олимпиады в Сочи, по итогам ее работы и были дисквалифицированы Зайцева, Романова, Вилухина и еще 40 российских спортсменов.

В январе Зайцева, Вилухина и Романова подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), как и остальные дисквалифицированные спортсмены. Суд удовлетворил апелляции 28 россиян. CAS не стал рассматривать апелляции биатлонисток в ускоренном порядке, так как они уже завершили спортивную карьеру. Их дела будут рассмотрены позднее.

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