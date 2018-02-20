Биатлонистки Зайцева, Романова и Вилухина подадут в суд Нью-Йорка иск на Родченкова

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, иск по обвинению Родченкова в клевете будет подан биатлонистками во вторник. Россиянки требуют по 10 миллионов долларов каждая в качестве компенсации. Финансовую поддержку спортсменкам окажет бизнесмен Михаил Прохоров, с 2008 по 2014 год занимавший пост президента Союза биатлонистов России.

«Никто из этих биатлонисток никогда не имел положительных допинг-проб. Существует очень много явно ложных заявлений в письменных показаниях Родченкова, а то, что он говорил публично, по сути, является карточным домиком, — сказал адвокат российских биатлонисток Скотт Балбер. — Есть ряд лиц, которые оказывают поддержку в данном деле, как финансовую, так и иную. Прохоров является одним из них, но он не единственный».

Родченков в 2016 году рассказал New York Times о «допинговой программе» в России и стал информатором WADA, что послужило началом крупного международного скандала.

Российские власти неоднократно опровергали утверждения Родченкова, заявлявшего о подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.

Впоследствии Международный олимпийский комитет создал две комиссии для расследования возможных нарушений антидопинговых правил на Играх-2014. Одна из них признала 43 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировала их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранила от участия в Играх. В частности Зайцева, Вилухина и Романова были лишены олимпийского серебра, завоеванного в эстафете.