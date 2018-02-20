Биатлонистки Зайцева, Романова и Вилухина подадут в суд Нью-Йорка иск на Родченкова
Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подадут иск в суд
Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подадут иск в суд
По данным издания, иск по обвинению Родченкова в клевете будет подан биатлонистками во вторник. Россиянки требуют по 10 миллионов долларов каждая в качестве компенсации. Финансовую поддержку спортсменкам окажет бизнесмен Михаил Прохоров, с 2008 по 2014 год занимавший пост президента Союза биатлонистов России.
«Никто из этих биатлонисток никогда не имел положительных
Российские власти неоднократно опровергали утверждения Родченкова, заявлявшего о подмене
Впоследствии Международный олимпийский комитет создал две комиссии для расследования возможных нарушений антидопинговых правил на Играх-2014. Одна из них признала 43 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировала их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранила от участия в Играх. В частности Зайцева, Вилухина и Романова были лишены олимпийского серебра, завоеванного в эстафете.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 1 февраля объявил, что апелляции 28 российских спортсменов полностью удовлетворены. Апелляции еще 11 атлетов были удовлетворены частично. Тогда же сообщалось, что дела Зайцевой, Вилухиной и Романовой будут рассмотрены CAS позднее.