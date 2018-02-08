Белорусы завоевали два серебра в спринте на Всемирной гимназиаде в Гренобле

Источник: БЕЛТА

В спринтерской гонке на 7,5 км второй результат показал белорусский школьник-биатлонист Павел Белько. Первое место у биатлониста из Украины, на третьем — француз. Среди девушек на дистанции 6 км серебро у белоруски Дарьи Кудаевой. Первая ступень пьедестала за француженкой, на третьем месте биатлонистка из России.

Тренер команды биатлонистов Игорь Литвинский результатами спортсменов доволен. «Подготовка к старту была тяжелая и у тренерского состава, и у детей. Мы знали, что будем соревноваться с достойными соперниками, неординарная погода — густой туман и порывистый ветер — также добавляла определенного волнения. Тем не менее у нас все получилось. Сработали тренеры, сработали спортсмены. Беларусь забрала две медали из шести», — отметил Игорь Литвинский.

Сегодня биатлонистов снова ждет напряженный день — спортсмены примут участие в эстафетной гонке. «За медали развернется настоящая борьба, мы в ней примем участие. Особенно ждем соперничества с командами из России и Украины», — подчеркнул тренер.

Еще в одном виде спорта — кёрлинге — белорусские спортсмены уступили команде из Англии. «На протяжении всей игры наши ребята уверенно вели в счете и составили английским школьникам достойную конкуренцию. Нашими соперниками в следующей игре станут участники из Венгрии», — сообщила тренер команды по кёрлингу Евгения Орлис.