Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Надежда Грановская сыграла свою первую главную роль в кино
Медитация не поможет стать лучше
Звезда Первого канала назвала дочку «сильным» именем
Скандальный миллионер Стерлигов необычно ищет секретаршу
Наталья Водянова примерила космический образ
Текущие события
Биатлон. Биатлон
18.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
19.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
20.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
20.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
21.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
21.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Масс-старт (М)
Все события
СМИ: «Ядерный невидимка» Су-57 не дает покоя администрации Трампа
Боевики переругались из-за тела русского летчика
Как я отказался от личного автомобиля (дневник)
Тест-драйв BMW X2: крутой, но не кроссовер
«Я на российские флаги не смотрю. Уж извините…»
CAS огласит решение по апелляциям 47 россиян в ближайшие 24 часа
Земфира порадовала поклонников новым фото
Пугачева, Навка, Безрукова блистали на красной дорожке в Москве
Молодая британка страдает от отвращения к звукам
Традиции питания, которые достались нам из советского прошлого
Страшные и красивые: петербуржцы публикуют фото сосулек
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Фоторепортажи
10Дорогой Алексис. Лукаку и Ибрагимович вместе получают меньше Санчеса
22Самые красивые иностранные спортсменки на Олимпиаде
08:12 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы завоевали два серебра в спринте на Всемирной гимназиаде в Гренобле

8 февраля, Гренобль /Светлана Пекарь — БЕЛТА/. Белорусы завоевали 2 серебряные медали в спринте на I Всемирной зимней гимназиаде школьников в Гренобле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В спринтерской гонке на 7,5 км второй результат показал белорусский школьник-биатлонист Павел Белько. Первое место у биатлониста из Украины, на третьем — француз. Среди девушек на дистанции 6 км серебро у белоруски Дарьи Кудаевой. Первая ступень пьедестала за француженкой, на третьем месте биатлонистка из России.

Тренер команды биатлонистов Игорь Литвинский результатами спортсменов доволен. «Подготовка к старту была тяжелая и у тренерского состава, и у детей. Мы знали, что будем соревноваться с достойными соперниками, неординарная погода — густой туман и порывистый ветер — также добавляла определенного волнения. Тем не менее у нас все получилось. Сработали тренеры, сработали спортсмены. Беларусь забрала две медали из шести», — отметил Игорь Литвинский.

Сегодня биатлонистов снова ждет напряженный день — спортсмены примут участие в эстафетной гонке. «За медали развернется настоящая борьба, мы в ней примем участие. Особенно ждем соперничества с командами из России и Украины», — подчеркнул тренер.

Еще в одном виде спорта — кёрлинге — белорусские спортсмены уступили команде из Англии. «На протяжении всей игры наши ребята уверенно вели в счете и составили английским школьникам достойную конкуренцию. Нашими соперниками в следующей игре станут участники из Венгрии», — сообщила тренер команды по кёрлингу Евгения Орлис.

I Всемирная зимняя гимназиада школьников проходит 5—10 февраля в Гренобле (Франция) под эгидой Международной федерации школьного спорта (ISF). В ней принимают участие сборные 20 стран, что составляет около 600 спортсменов. В программу соревнований включены горнолыжный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, биатлон, кёрлинг, фристайл, хоккей, сноуборд. Беларусь является членом ISF с 2012 года. За это время белорусские школьники дважды принимали участие во Всемирных летних гимназиадах, одна из которых проходила в 2013 году в Бразилии, а вторая — в 2016-м в Турции. В общей сложности на двух соревнованиях спортсмены из Беларуси завоевали 14 медалей, 8 из которых золотые.

 Певица Бьянка выходит замуж
Крокеты из хека в кляре
«Я на российские флаги не смотрю. Уж извините…»
CAS огласит решение по апелляциям 47 россиян в ближайшие 24 часа
Стало известно количество участников церемонии открытия ОИ от РФ
Глава WADA: Россия не выполнила два условия
Российский вратарь отдал голевую передачу в матче НХЛ
Фигуристы Коляда, Тарасова и Морозов начнут турнир команд на ОИ
Матч НБА был отменен из-за протечки крыши (видео)
Спорт-Экспресс
Авто
Новый Ford для серьезного бездорожья: секретов больше нет Ford представил «прокачаную» для выездов на бездорожье версию пикапа Ranger, которая получила приставку Raptor
Hi-Tech
«Сбербанк» поймали на майнинге Это просто и удобно, но небезопасно
Кино
Басков изменился до неузнаваемости ради роли в сериале Певец примерил ретро-образ на съемках сериала «Хор»
Недвижимость
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
10 уроков Ингвара Кампрада: как завоевать мозг, сердце и детей покупателя
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Иван Ургант и другие звезды, которые встретили свою любовь в школе Что может быть романтичнее, чем встретить любовь в школе или университете и сохранить ее на долгие годы? Смахиваем слезы умиления, глядя на эти милые парочки.
Дети
В Германии обнародовали запрещенные детские имена В Германии все чаще родители стараются дать своим детям имена, которые бы выделяли их из общей массы сверстников.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь