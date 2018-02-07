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Гараничев выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка России в Уфе
В Уфе стартовал пятый этап Кубка России по биатлону.
В Уфе стартовал пятый этап Кубка России по биатлону.
В спринтерских гонках победы одержали призёр Олимпийских игр Евгений Гараничев и Галина Нечкасова.
Биатлон. Кубок России. Уфа. Кубок России. Сприн. 10 км. Мужчины
1. Евгений Гараничев (Тюменская область) — 25.40,5 (2).
2. Семён Сучилов (ХМАО) — +12,3 (1).
3. Александр Бабчин (Башкортостан) — +18,3 (0).
Спринт. 7,5 км. Женщины
1. Галина Нечкасова (Новосибирская область) — 24.21,3 (0).
2. Лейсан Бикташева (Новосибирская область — Мордовия) — +17,1 (0).
3. Анастасия Морозова (ХМАО) — +49,5 (2).