Юрлова-Перхт: Мы с Кайсой проводили одни тренировки, я была лучше на стрельбе
Российская биатлонистка Екатерина
Российская биатлонистка Екатерина
«Весь 2014 год, май-июнь-июль-август, мы тренировались вместе с Кайсой. Так как я не знала, что мне делать после Олимпийских игр, в команду я не попадала, со сборной
Мы с ней проводили одни тренировки, я была немного лучше на стрельбе. Этим компенсировала, когда она меня обгоняла. Она меня постоянно спрашивала: «Когда ты приедешь, я бы очень хотела провести с тобой тренировки». И в этот подготовительный период, когда Слепов Алексей и Дмитрий Малышко тренировались с Анатолием Николаевичем, она постоянно спрашивала: «А когда ты уже приедешь?» — рассказала