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14:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрлова-Перхт: Мы с Кайсой проводили одни тренировки, я была лучше на стрельбе

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о своих дружеских отношениях с финской биатлонисткой Кайсой Макярайнен.

Источник: РИА "Новости"

«Весь 2014 год, май-июнь-июль-август, мы тренировались вместе с Кайсой. Так как я не знала, что мне делать после Олимпийских игр, в команду я не попадала, со сборной Санкт-Петербурга мы решили, что мне нужно больше концентрироваться на себе, а там девчонки молодые, было принято решение продолжить подготовку с Анатолием Николаевичем Хованцевым. Он в это время работал в Финляндии. Весь этот период мы проводили совместные тренировки с Кайсой. И когда начало 14-го года у меня не задалось, хотя лето было хорошее, она мне постоянно писала, постоянно спрашивала: «Где ты? Почему я тебя не вижу? У нас же вроде всё так хорошо получалось. Я думала, что ты будешь выступать на Кубке мира». Я отвечала: «Ой, нет, Кайс, это долгая история — выступать на Кубке мира». Поэтому, когда я выиграла, она была безумно за меня рада. Говорила: «Я знала, что ты должна хорошо пробежать».

Мы с ней проводили одни тренировки, я была немного лучше на стрельбе. Этим компенсировала, когда она меня обгоняла. Она меня постоянно спрашивала: «Когда ты приедешь, я бы очень хотела провести с тобой тренировки». И в этот подготовительный период, когда Слепов Алексей и Дмитрий Малышко тренировались с Анатолием Николаевичем, она постоянно спрашивала: «А когда ты уже приедешь?» — рассказала Юрлова-Перхт.

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