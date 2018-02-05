БАСП номинировал Дарью Домрачеву на приз World Fair Play

Как сообщалось, в ходе гонки преследования на этапе Кубка мира в Антхольце Дарья Домрачева не стала перед финишем опережать итальянку Доротею Вирер, из руки которой выпала лыжная палка. Белоруска финишировала третьей, вслед за Вирер.