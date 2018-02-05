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18:00 (мск), источник: БЕЛТА

БАСП номинировал Дарью Домрачеву на приз World Fair Play

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская ассоциация спортивной прессы (БАСП) номинировала биатлонистку Дарью Домрачеву на приз World Fair Play Awards имени Пьера де Кубертена, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AFP 2018

«Заявка отправлена в международный комитет Fair Play (CIFP) в Будапешт. Инициативу поддержали все члены БАСП», — отметила председатель ассоциации Анастасия Маринина.

Окончательное решение о присуждении приза World Fair Play станет известно в конце года.

Как сообщалось, в ходе гонки преследования на этапе Кубка мира в Антхольце Дарья Домрачева не стала перед финишем опережать итальянку Доротею Вирер, из руки которой выпала лыжная палка. Белоруска финишировала третьей, вслед за Вирер.

Поступок трехкратной олимпийской чемпионки оценили белорусские спортивные журналисты, отправившие документы в международный комитет СIFP для присуждения приза Fair Play спортсменке.

Ранее из белорусских атлетов World Fair Play Awards получил в 1983 году борец вольного стиля Александр Медведь.

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