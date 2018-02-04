Домрачева снялась в фильме о биатлоне для новичков

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Видео, как и следует из названия, предназначено для тех, кто только начинает следить за биатлоном.

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Новички с помощью фильма смогут ознакомиться с правилами этого вида спорта, узнать, в чем разница между разными соревнованиями. В видео снялись известные биатлонисты, в том числе Дарья Домрачева и ее муж, норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален.

Фильм снят в шуточной манере. Например, в эпизоде с Дарьей обыгрывается случай из ее спортивной карьеры, когда в одной из гонок, она в пылу борьбы чуть не перепутала «лежку» со «стойкой». Уле-Эйнару Бьорндалену досталась роль волонтера.