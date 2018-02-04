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12:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Губерниев: Я первый спою гимн России, если кто-то из россиян победит на Играх

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что готов исполнить гимн России в прямом эфире, если кто-то из российских лыжников или биатлонистов одержит победу на Олимпийских играх — 2018.

Источник: РИА "Новости"

«С самого начала я выступал за возможность поехать в Пхёнчхан в любом качестве.

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Я первый во время эфира спою гимн, если на этой Олимпиаде победит кто-то из наших лыжников или биатлонистов. Состав усечённый, но шансы всё равно есть. Поэтому надо ехать, возвращать аккредитацию ОКР. Нужно возвращать флаг России на церемонии закрытия, чтобы эту страничку перевернуть. Но мы понимаем, какая развернётся борьба", — сказал Губерниев в эфире телеканала «Россия 1».

В декабре 2017 года МОК принял решение, что в случае завоевания медалей российскими спортсменами на Олимпиаде-2018 на церемонии награждения будет играть олимпийский гимн.

Губерниев прокомментировал новый статус российских спортсменов на ОИ-2018
Во время загрузки произошла ошибка.
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