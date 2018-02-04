Губерниев: Я первый спою гимн России, если кто-то из россиян победит на Играх

Я первый во время эфира спою гимн, если на этой Олимпиаде победит кто-то из наших лыжников или биатлонистов. Состав усечённый, но шансы всё равно есть. Поэтому надо ехать, возвращать аккредитацию ОКР. Нужно возвращать флаг России на церемонии закрытия, чтобы эту страничку перевернуть. Но мы понимаем, какая развернётся борьба", — сказал Губерниев в эфире телеканала «Россия 1».



В декабре 2017 года МОК принял решение, что в случае завоевания медалей российскими спортсменами на Олимпиаде-2018 на церемонии награждения будет играть олимпийский гимн.