Губерниев: Я первый спою гимн России, если кто-то из россиян победит на Играх
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что готов исполнить гимн России в прямом эфире, если
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что готов исполнить гимн России в прямом эфире, если
«С самого начала я выступал за возможность поехать в Пхёнчхан в любом качестве.
Я первый во время эфира спою гимн, если на этой Олимпиаде победит
В декабре 2017 года МОК принял решение, что в случае завоевания медалей российскими спортсменами на Олимпиаде-2018 на церемонии награждения будет играть олимпийский гимн.