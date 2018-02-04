Расписание гонок по биатлону на Олимпиаде в Пхёнчхане
Соревнования по биатлону на Олимпийских играх в Пхёнчхане пройдут с 10 по 23 февраля.
Соревнования по биатлону на Олимпийских играх в Пхёнчхане пройдут с 10 по 23 февраля.
Комплекты медалей будут разыграны в 11 дисциплинах: 5 мужских, 5 женских и 1 смешанной гонках.
10 февраля программу откроет женский спринт, на следующий день 10 километров пробегут мужчины, затем состоятся 2 гонки преследования. Продолжат программу индивидуальные гонки и
За сборную России по биатлону выступят Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Антон Бабиков и Матвей Елисеев.
Олимпиада. Пхёнчхан. Биатлон
Расписание
10 февраля, суббота
14:15 Женщины, 7.5 км, спринт.
11 февраля, воскресенье
14:15 Мужчины, 10 км, спринт.
12 февраля, понедельник
13:10 Женщины, 10 км, гонка преследования
15:00 Мужчины, 12.5 км, гонка преследования.
14 февраля, среда
14:05 Женщины, 15 км, индивидуальная гонка.
15 февраля, четверг
14:00 Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка.
17 февраля, суббота
14:15 Женщины, 12.5 км,
18 февраля, воскресенье
14:15 Мужчины, 15 км,
20 февраля, вторник
14:15 Смешанная эстафета 2×6 км, 2×7,5 км.
22 февраля, четверг
14:15 Женщины, 4×6 км, эстафета.
23 февраля, пятница
14:15 Мужчины, 4×7.5 км, эстафета.