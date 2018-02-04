Расписание гонок по биатлону на Олимпиаде в Пхёнчхане

10 февраля программу откроет женский спринт, на следующий день 10 километров пробегут мужчины, затем состоятся 2 гонки преследования. Продолжат программу индивидуальные гонки и масс-старты, после этого пройдёт смешанная эстафета и, наконец, 22 и 23 февраля состоятся женская и мужская эстафеты соответственно.