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01:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Расписание гонок по биатлону на Олимпиаде в Пхёнчхане

Соревнования по биатлону на Олимпийских играх в Пхёнчхане пройдут с 10 по 23 февраля.

Источник: РИА "Новости"

Комплекты медалей будут разыграны в 11 дисциплинах: 5 мужских, 5 женских и 1 смешанной гонках.

10 февраля программу откроет женский спринт, на следующий день 10 километров пробегут мужчины, затем состоятся 2 гонки преследования. Продолжат программу индивидуальные гонки и масс-старты, после этого пройдёт смешанная эстафета и, наконец, 22 и 23 февраля состоятся женская и мужская эстафеты соответственно.

За сборную России по биатлону выступят Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Антон Бабиков и Матвей Елисеев.

Олимпиада. Пхёнчхан. Биатлон
Расписание

10 февраля, суббота
14:15 Женщины, 7.5 км, спринт.

11 февраля, воскресенье
14:15 Мужчины, 10 км, спринт.

12 февраля, понедельник
13:10 Женщины, 10 км, гонка преследования
15:00 Мужчины, 12.5 км, гонка преследования.

14 февраля, среда
14:05 Женщины, 15 км, индивидуальная гонка.

15 февраля, четверг
14:00 Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка.

17 февраля, суббота
14:15 Женщины, 12.5 км, масс-старт.

18 февраля, воскресенье
14:15 Мужчины, 15 км, масс-старт.

20 февраля, вторник
14:15 Смешанная эстафета 2×6 км, 2×7,5 км.

22 февраля, четверг
14:15 Женщины, 4×6 км, эстафета.

23 февраля, пятница
14:15 Мужчины, 4×7.5 км, эстафета.

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