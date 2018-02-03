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18:52 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанские биатлонисты опробовали олимпийскую лыжную трассу

До старта зимних Олимпийских игр осталось 5 дней. Казахстанские спортсмены одними из первых прибыли в корейские города Пхенчхан и Каннын.

Члены Оргкомитета специально открыли два лагеря. Например, биатлонистам удобнее жить в горах.

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Как сообщают наши корреспонденты, которые будут следить за ходом Игр, подопечные Валерия Польховского уже осмотрели лыжную трассу Альпензия. Спортсмены решили изучить, как скорость ветра и плотность снега смогут повлиять на соревнования. Несмотря на то, что в предгорье снега выпало немного, из-за ветра чувствовался холод.

Василий Подкорытов, биатлонист:

— Психологическое состояние отличное. Мы сейчас стараемся перестроиться на другое время. Получается, все старты будут проходить вечером, то есть в 21:00, 20:15. Поэтому мы стараемся сместить свой график, чтобы просыпаться ближе к обеду, и чтобы к старту быть в оптимальной форме.

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