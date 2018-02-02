Российские биатлонисты Бабиков и Елисеев вылетели в Пхёнчхан

Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева находятся в Южной Корее с 1 февраля и уже приступили к тренировкам. Также на Олимпиаду получил приглашение еще один тренер Николай Загурский.

Российские спортсмены в Пхёнчхане из-за отстранения Олимпийского комитета России выступят на соревнованиях под олимпийским флагом и в форме с надписью с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России). Приглашения получили 169 российских атлетов, из них одна спортсменка — конькобежка Ольга Граф — отказалась от участия в Играх. На Олимпиаду-2018 не поедет большинство биатлонистов сборной России — Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Максим Цветков, Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ольга Подчуфарова и Ирина Услугина.