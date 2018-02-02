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19:22 (мск), источник: ТАСС

Биатлонист Йоханнес Бё надеется, что МОК допустит чистых российских спортсменов на ОИ-2018

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выразил надежду, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит чистых российских спортсменов на Игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчане.

Об этом трехкратный чемпион мира заявил в интервью норвежскому телеканалу NRK.

CAS 1 февраля объявил о том, что удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которых МОК пожизненно отстранил от Олимпиад и аннулировал их результаты на Играх в Сочи. В результате их дисквалификация была отменена, а результаты восстановлены. Вслед за этим ОКР попросил МОК не позднее 2 февраля направить приглашения на Игры-2018 15 оправданным атлетам.

«Спортивный арбитражный суд (CAS) — высший судебный орган в спорте, и когда он принимает решение, то с ним нужно считаться, — отметил Бё. — Думаю, что эта история слишком затянулась. Несмотря на решение CAS, последнее слово останется за МОК. Но надеюсь, что чистые российские спортсмены смогут поехать на Олимпиаду».

В сезоне-2017/18 Йоханнес Бё одержал восемь побед. В общем зачете Кубка мира биатлонист занимает второе место, набрав 780 очков. Всего за карьеру он 31 раз становился победителем на этапах Кубка мира и 21 раз входил в призовую тройку. Помимо этого, он является многократным призером чемпионатов мира.

Олимпийские игры в Пхёнчане пройдут с 9 по 25 февраля.

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