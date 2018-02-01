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18:57 (мск), источник: Советский спорт

Вольфганг Пихлер: В Сочи что-то произошло, но спортсмены не были к этому причастны

Тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер прокомментировал вердикт спортивного арбитражного суда в Лозанне.

Источник: РИА "Новости"

— Это очень приятная новость для меня и российских спортсменов. В Сочи что-то произошло, но спортсмены не были к этому причастны. Там не было никаких положительных допинг-тестов. Я тоже ничем противозаконным не занимался.

Я хотел увидеть факты после всех этих обвинений, но так ничего и не увидел. Думаю, оправданным спортсменам будет нелегко выступать на Олимпиаде. Это потребует больших психологических усилий при подготовке, учитывая, что Игры уже совсем скоро. Если вы справитесь с этим, то будете очень сильными. Но с другой стороны, россияне рады, что победили в суде, — заявил Пихлер.

Напомним, CAS оправдал по делам о применении допинга 28 российских спортсменов. Вина еще 11 атлетов была признана доказанной.

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