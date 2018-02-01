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13:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Халили выиграл индивидуальную гонку на юниорском ЧЕ по биатлону, Томшин — 2-й

В Поклюке (Словения) продолжается юниорский чемпионат Европы по биатлону.

Источник: РИА "Новости"

В индивидуальной гонке на 15 км золото выиграл россиянин Карим Халили. Серебряным призёром стал его соотечественник Василий Томшин. Третье место занял чех Витеслав Хорниг.

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Биатлон. Чемпионат Европы среди юниоров. Поклюка
Юниоры. Индивидуальная гонка. 15 км
1. Карим Халили (Россия) — 41.36,7 (1).
2. Василий Томшин (Россия) — +1.03,7 (1).
3. Витеслав Хорниг (Чехия) — +1.40,3 (0)…
8. Игорь Малиновский (Россия) — +2.38,1 (4)…
10. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — + 2.53,2 (4)…
13. Илья Новопашин (Россия) — +3.41,1 (3)…
20. Вячеслав Малеев (Россия) — +4.05,6 (4)…
66. Антон Овсянников (Россия) — + 8.21,9 (7).

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