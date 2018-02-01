И лучшие фото из их Instagram
Халили выиграл индивидуальную гонку на юниорском ЧЕ по биатлону, Томшин — 2-й
В Поклюке (Словения) продолжается юниорский чемпионат Европы по биатлону.
В Поклюке (Словения) продолжается юниорский чемпионат Европы по биатлону.
В индивидуальной гонке на 15 км золото выиграл россиянин Карим Халили. Серебряным призёром стал его соотечественник Василий Томшин. Третье место занял чех Витеслав Хорниг.
Биатлон. Чемпионат Европы среди юниоров. Поклюка
Юниоры. Индивидуальная гонка. 15 км
1. Карим Халили (Россия) — 41.36,7 (1).
2. Василий Томшин (Россия) — +1.03,7 (1).
3. Витеслав Хорниг (Чехия) — +1.40,3 (0)…
8. Игорь Малиновский (Россия) — +2.38,1 (4)…
10. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — + 2.53,2 (4)…
13. Илья Новопашин (Россия) — +3.41,1 (3)…
20. Вячеслав Малеев (Россия) — +4.05,6 (4)…
66. Антон Овсянников (Россия) — + 8.21,9 (7).