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12:33 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские биатлонисты прибыли в Пхенчхан и проведут первые тренировки 2 февраля

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты прибыли в Пхенчхан и разместились в Олимпийской деревне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Источник: AFP 2018

«Десять спортсменов и шесть тренеров уже прилетели в Республику Корея и разместились в Олимпийской деревне. Настроение у атлетов хорошее, и они готовы к тренировкам», — отметили в НОК.

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Первые тренировки намечены в белорусской команде на 2 февраля.

Заключительный этап подготовки к зимним Играм женская команда по биатлону провела в австрийском Хохфильцене, мужская — в итальянском Антхольце.

На биатлонных трассах спорткомплекса «Альпенсия» во время Олимпиады будут разыграны 11 комплектов наград. Соревнования стреляющих лыжников пройдут с 10 по 23 февраля.

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