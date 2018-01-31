Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Кирстен Данст подтвердила свою беременность
В России могут ввести единый стандарт для заборов
Глюк’oZa пришла в музей в рваном свитере и мини-юбке
Текущие события
Биатлон. Биатлон
18.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
19.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
20.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
20.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
21.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
21.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Масс-старт (М)
Все события
Путин пошутил над поправившим его Михалковым - СМИ
СМИ: Европеец удивился реальной жизни в РФ
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
Гид по Пхёнчхану. Всё, что нужно знать об хоккейном турнире ОИ
«Спартак» подписал контракт с капитаном «Андерлехта»
Пэрис Хилтон стала «клоном» Ким Кардашьян
Дина Немцова примерила нежный образ
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
Расплатой за долгую жизнь станут болезни в старости
Архитектор рассказал, что ждут москвичи от реновации
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Фоторепортажи
18Самый грустный хет-трик «Спартака»
18Российские хоккеисты начали подготовку к ОИ с победы над белорусами
16:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Россияне выиграли смешанную эстафету на юниорском ЧЕ по биатлону

В Поклюке (Словения) в рамках юниорского чемпионата Европы по биатлону состоялась смешанная эстафета.

Победу одержала сборная России в составе Полины Шевниной, Валерии Васнецовой, Василия Томшина и Игоря Малиновского. Вторыми стали итальянцы, третьими — поляки.

Читайте также
Курьёзы, открытия и разочарования юниорского биатлона

Биатлон. Чемпионат Европы среди юниоров. Поклюка. Смешанная эстафета
1. Россия (Полина Шевнина, Валерия Васнецова, Василий Томшин, Игорь Малиновский) — 1:15.32,0 (0+7).
2. Италия (Ирене Лардшнайдер, Элеонора Фаунер, Патрик Браунхофер, Даниеле Каппеллари) — +2.19,0 (0+5).
3. Польша (Наталья Томашевска, Иоанна Якела, Пшемыслав Панцеж, Марцин Швайнос) — +3.13,7 (0+8).

 Пятница, 13-е. Как регбисты ели друг друга, чтобы выжить
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Сибири» до «Ак Барса»
Конец эпохи. Что означает уход Обамейянга из «Боруссии»
Смолов: Продолжу играть в «Краснодаре» и буду ждать предложения
Гид по Пхёнчхану. Всё, что нужно знать об хоккейном турнире ОИ
Еще и Глушакова потеряли. «Спартак» не забил софийскому ЦСКА
Жиру перешёл из «Арсенала» в «Челси» (видео)
Скелетонист Куликов обвинил Зубкова в подтасовке перед ОИ-2018
«Саутгемптон» отказался от борьбы за Промеса
Новости
Авто
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей Есть ли шанс заработать приличные деньги, имея водительское удостоверение? «Авто Mail.Ru» изучил рынок труда и готов дать точный ответ
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу Музыканты станут наставниками во втором сезоне вокального конкурса для детей-сирот «Ты супер!»
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Названы первые попавшие под реновацию дома
Леди
Жги: сколько калорий ты сжигаешь каждый день, сидя в офисе Эта статья замотивирует тебя приходить на работу пораньше и сидеть там подольше.
Дети
Жена Маликова опубликовала первое фото с новорожденным сыном Мальчику устроили первую семейную фотосессию.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь