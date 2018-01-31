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Россияне выиграли смешанную эстафету на юниорском ЧЕ по биатлону
В Поклюке (Словения) в рамках юниорского чемпионата Европы по биатлону состоялась смешанная эстафета.
В Поклюке (Словения) в рамках юниорского чемпионата Европы по биатлону состоялась смешанная эстафета.
Победу одержала сборная России в составе Полины Шевниной, Валерии Васнецовой, Василия Томшина и Игоря Малиновского. Вторыми стали итальянцы, третьими — поляки.
Биатлон. Чемпионат Европы среди юниоров. Поклюка. Смешанная эстафета
1. Россия (Полина Шевнина, Валерия Васнецова, Василий Томшин, Игорь Малиновский) — 1:15.32,0 (0+7).
2. Италия (Ирене Лардшнайдер, Элеонора Фаунер, Патрик Браунхофер, Даниеле Каппеллари) — +2.19,0 (0+5).
3. Польша (Наталья Томашевска, Иоанна Якела, Пшемыслав Панцеж, Марцин Швайнос) — +3.13,7 (0+8).