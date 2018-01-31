Белорусские биатлонисты заняли третье место в одиночной смешанной эстафете на ЧЕ среди юниоров

Уже в начале гонки Ольга Гаврилкина создала неплохой задел и третьей передала эстафету партнеру по выступлению Дмитрию Лазовскому.

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У белоруса не заладилось со стрельбой и, получив два штрафных круга, Дмитрий оказался лишь восьмым. Благо вторую часть эстафеты белорусский дуэт провел намного удачнее. Дмитрий Лазовский на заключительном отрезке дистанции использовал всего два дополнительных патрона на огневом рубеже и сумел завершить гонку на третьем месте с отставанием от лидера +28,7 сек. (2+13).

Победителем одиночной смешанной эстафеты стала команда Финляндии — 43 мин. 15,9 сек. (0+8). Второе место заняли биатлонисты Словении — +19,3 сек. (0+11).