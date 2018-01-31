Белорусские биатлонисты вылетели в Пхенчхан

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Заключительный сбор мужская команда проводила в Италии, а дамы в австрийском Хохфильцене. Сегодня рейсом из Мюнхена сборная взяла курс на Южную Корею. В Пхенчхане их уже ждут. Передовая группа белорусской делегации подготовила для спортсменов комнаты для проживания, изучила логистику и провела аккредитацию всех участников. Готов к работе и медицинский центр.

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Его руководитель и глава РНПЦ спорта Геннадий Загородный перед отъездом так обрисовал стартовую задачу нашего медицинского штаба: — Первоочередная задача — ускорить восстановление после длительного перелета, а лететь придется около 20 часов. Поэтому акцент на мануальные методики — массаж, компрессионную терапию, физиолечение, т.е. все то, что улучшает венозный отток из мышц.

Второй акцент на нормализацию сна — в отличие от адаптации на запад, адаптация на восток всегда проходит тяжелее. И, безусловно, профилактика простудных заболеваний: зима, холод, перелеты, кондиционеры, новая микрофлора. С целью профилактики респираторной заболеваемости планируем трехкратный ежедневный осмотр каждого участника Игр — как спортсмена, так и тренера. Соответственно и персонал берем унифицированный по своим возможностям — массажистов, физиотерапевтов, специалистов по физической реабилитации. Все методы физической и медицинской коррекции уже многократно апробированы и будут применяться комплексно; Олимпиада — не место для экспериментов.

1 февраля от здания Национального олимпийского комитета в Минске возьмут курс на Пхенчхан и другие наши спортсмены: лыжники, конькобежцы, представители шорт-трека и горнолыжного спорта.