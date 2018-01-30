Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шепелеву — 35: почему он сильный ведущий (хотя всех раздражает)
Куркума помогает пожилым
Ведущая «Первого канала» стала мамой в третий раз
Российский вуз признали одним из самых красивых в Европе
Plus-size модель возмутилась ретушью своих снимков
Текущие события
Биатлон. Биатлон
18.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
19.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
20.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
20.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
21.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
21.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Масс-старт (М)
Все события
Курт Волкер о том, как России придеться расплатится за Крым
СМИ: «Газпром» не стал оспаривать «победу» Украины
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
ФИФА начала расследование в отношении Руслана Камболова
Стало известно, сколько клубы РФ заработали на продаже игроков
Ольга Бузова высказалась о свадьбе Дмитрия Тарасова
Кейт Миддлтон сыграла в хоккей в Стокгольме
Расплатой за долгую жизнь станут болезни в старости
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
В Петербурге сдают квартиру, в которой жил Гнойный
Как молодой семье получить льготное жилье
Фоторепортажи
12Каролин Возняцки выиграла Australian Open
8«Россия должна это ценить»
15:36 (мск), источник: БЕЛТА

МОК разрешил Бьорндалену поехать на Олимпиаду в составе белорусской делегации

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет удовлетворил просьбу Белорусской федерации биатлона и выдал аккредитацию знаменитому норвежскому биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал генеральный секретарь БФБ Анатолий Стромский.

Источник: БЕЛТА

«Бьорндален отправится в Пхенчхан в составе белорусской делегации за счет тренерской квоты, который была у биатлонистов. Благодарим МОК, что помог нашей федерации и знаменитый биатлонист будет присутствовать на Играх», — отметил Анатолий Стромский.

Как сообщалось, Уле-Эйнар Бьорндален не смог отобраться в качестве атлета на седьмую для себя Олимпиаду в составе команды Норвегии. Белорусская федерация биатлона выступила с инициативой пригласить биатлониста на Игры в составе белорусской делегации и оказать помощь в подготовке своей супруге Дарье Домрачевой, которая выступит в феврале в Пхенчхане.

 Футболист Тарасов и модель Костенко обвенчались в одном из московских храмо
Леди Гага показала помолвочное кольцо с большим бриллиантом
ФИФА начала расследование в отношении Руслана Камболова
Стало известно, сколько клубы РФ заработали на продаже игроков
«Чемпионат»: «Спартак» ведет поиски замены Квинси Промесу
Два российских стадиона претендуют на звание «Арена года»
Евролига оштрафовала ЦСКА за задержку начала домашней игры
Гвардиола ответил на критику о потраченных на трансферы 448 млн
«Динамо» одержало волевую победу в товарищеском матче
Новости
Авто
Китайцы решили посягнуть на корону Toyota Land Cruiser 200 Линейка моделей марки Roewe, которая принадлежит концерну SAIC, пополнилась большим рамным внедорожником Roewe RX8
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Самбурская напугала преследователя съемочной группы «Ревизорро» Неизвестный мужчина преследовал команду телешоу на протяжении двух дней
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Дмитрий Маликов и еще 6 звезд, обратившихся к суррогатным мамам Рассказываем о шести самых обсуждаемых отечественных звездах, которые решились на этот шаг
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь