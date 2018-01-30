МОК разрешил Бьорндалену поехать на Олимпиаду в составе белорусской делегации

«Бьорндален отправится в Пхенчхан в составе белорусской делегации за счет тренерской квоты, который была у биатлонистов. Благодарим МОК, что помог нашей федерации и знаменитый биатлонист будет присутствовать на Играх», — отметил Анатолий Стромский.

Как сообщалось, Уле-Эйнар Бьорндален не смог отобраться в качестве атлета на седьмую для себя Олимпиаду в составе команды Норвегии. Белорусская федерация биатлона выступила с инициативой пригласить биатлониста на Игры в составе белорусской делегации и оказать помощь в подготовке своей супруге Дарье Домрачевой, которая выступит в феврале в Пхенчхане.