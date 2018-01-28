Сборная России стала второй в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону

Сборная России стала второй в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону

ТАСС, 28 января. Сборная России по биатлону в составе Виктории Сливко, Анастасии Загоруйко, Евгения Гараничева и Александра Логинова заняла второе место в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который завершился в Италии. Спортсмены проиграли победителям 11,7 секунды, использовав на восьми огневых рубежах девять дополнительных патронов.

