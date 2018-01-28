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19:05 (мск), источник: ТАСС

Сборная России стала второй в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону

ТАСС, 28 января. Сборная России по биатлону в составе Виктории Сливко, Анастасии Загоруйко, Евгения Гараничева и Александра Логинова заняла второе место в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который завершился в Италии. Спортсмены проиграли победителям 11,7 секунды, использовав на восьми огневых рубежах девять дополнительных патронов.

Золото завоевала сборная Украины (1:11.40,1; 0+6), третьими стали норвежцы (+33,2; 0+4).

Российские биатлонисты на турнире завоевали пять медалей — одну золотую, две серебряные и две бронзовые. В медальном зачете россияне стали третьими, пропустив вперед французов (2−2−1) и украинцев (2−1−0).

Александр Логинов завоевал золотую медаль в гонке преследования, также он стал вторым в спринте. Бронзовые медали на счету Виктории Сливко (индивидуальная гонка) и Евгения Гараничева (гонка преследования).

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