Без пяти минут игрок «Бешикташа» и экс-форвард московского ЦСКА Вагнер Лав в 33 года является главным хедлайнером турецкого чемпионата.
Сборная России стала второй в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону
ТАСС, 28 января. Сборная России по биатлону в составе Виктории Сливко, Анастасии Загоруйко, Евгения Гараничева и Александра Логинова заняла второе место в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который завершился в Италии. Спортсмены проиграли победителям 11,7 секунды, использовав на восьми огневых рубежах девять дополнительных патронов.